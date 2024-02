Il video di Pedro Pascal ubriaco ai SAG Award 2024 è virale

Pedro Pascal ubriaco ai SAG Award 2024: il video è virale. L’attore 48enne ha vinto come miglior attore protagonista per la serie post-apocalittica ‘The Last of Us’

Camicia bianca sbottonata, pantalone e scarpe nere, tutto rigorosamente Prada. E per completare il look ricci ribelli e barba di qualche giorno: il mandaloriano Pedro Pascal ha lasciato tutti i suoi fan di stucco ai SAG Awards 2024 prima sul tappeto rosso e poi durante il discorso di premiazione come ‘Miglior attore protagonista’ per la serie tv drammatica ‘Last of Us’.

La 30ª edizione degli Screen Actors Guild (SAG) Awards si è svolta 24 febbraio 2024 allo Shrine Auditorium di Los Angeles ed è andata in onda in diretta su Netflix.

L’attore 48enne è stato premiato per la sua interpretazione nella serie della HBO, adattamento televisivo dell’omonimo videogioco, che lo vede nei panni di Joel, un uomo che ha l’incarico di contrabbandare una giovane ragazza fuori da una zona di quarantena attraverso gli Stati Uniti post-apocalittici e che presto sarà il nuovo volto di Mr. Fantastic per la Marvel, è salito sul palco visibilmente sorpreso per la vittoria.

Ecco il suo discorso: “Sono un po’ ubriaco. Pensavo di poter bere. Santo cielo, mi sto rendendo ridicolo, ma grazie mille per questo premio. Sono nel sindacato dal 1999 quindi questo è davvero un fottuto e incredibile onore. Ai candidati, a tutti voi, non riesco a ricordare nessuno dei vostri nomi al momento. Grazie HBO. Sono cresciuto guardando la vostra rete. Non ho competenze, non ho altri interessi. Quindi il minimo che potevate fare era darmi un lavoro. Sto per avere un attacco di panico, me ne vado“. L’attore di origini cilene nelle interviste post-premiazione ha detto: “Avevo bevuto qualche shot di tequila perché ero sicuro di non vincere”.