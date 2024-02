Il video dello squalo bianco morto sulla spiaggia della Florida è virale

Grande squalo bianco trovato morto su una spiaggia della Florida: il video fa il giro del mondo. L’esemplare è una femmina di circa 30 anni

Un grande squalo bianco di oltre 4 metri è stato ritrovato morto su una spiaggia della Florida. L’esemplare, una femmina di circa 30 anni, si è spiaggiato a Navarre Beach lo scorso 23 febbraio lasciando di stucco i residenti. Non è insolito che le creature marine vengano rinvenute morte a riva, ma è raro che a morire sia uno squalo di queste dimensioni. Inizialmente si pensava che l’esemplare fosse incinta, ma dall’autopsia è emerso che ancora non aveva raggiunto l’età della maturazione sessuale, che nelle femmine di grande squalo bianco avviene intorno ai 33 anni. Restano ancora ignote le cause della morte. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) è stata chiamata a condurre un’indagine.

LO SQUALO BIANCO

Lo squalo bianco (Carcharodon carcharias) è tra i più grandi pesci predatori: nuota fino a 24 km/h, può pesare oltre 700 kg e può raggiungere una lunghezza di 4,5 metri, anche se sono stati scoperti esemplari di 6 metri.

LEGGI ANCHE: Squali nel Mediterraneo: le specie più affascinanti dei mari italiani

Nonostante la sua stazza massiccia, è in grado di compiere spettacolari evoluzioni. Il cosiddetto ‘breaching‘, comportamento tipico dei cetacei, che consiste nel compiere salti e acrobazie fuori dall’acqua. Almeno tre specie di squali ne sono in grado: il mako, lo squalo pinna nera del reef e, appunto, il grande bianco.

I maschi dei grandi squali bianchi impiegano 26 anni per raggiungere la maturità sessuale, mentre le femmine impiegano 33 anni per essere pronte a produrre prole. L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura elenca il grande bianco tra le specie vulnerabili ed è protetto in diversi Paesi, tra cui l’Australia.