A “Grandi della Tv” stasera su Rai Storia lo “Speciale per noi”

Ninchi, Fabrizi, Panelli e Valori in “Speciale per noi” stasera su Rai Storia per la serie “Grandi della Tv”

Un programma in cui quattro “maturi” rispondevano a Renzo Arbore e al suo “Speciale per voi” dedicato ai giovani: i quattro erano Ave Ninchi, Aldo Fabrizi, Paolo Panelli e Bice Valori e il programma, diretto da Antonello Falqui si chiamava “Speciale per noi” e Rai Cultura ne ripropone una selezione, in onda lunedì 26 febbraio alle 21.10 su Rai Storia per “Grandi della Tv” con Edoardo Camurri.

I quattro attori, all’epoca di età compresa tra i 45 e i 66 anni, si misurano con le mode giovanili, portando in scena i propri talenti attoriali, e in qualche caso, coreutici e canori, esibendosi in sketch dove l’età matura o un certo gusto “vintage” la fanno da padrone. Paolo Panelli propone la sua comicità stralunata dei suoi monologhi comici; Aldo Fabrizi porta in questo spettacolo i personaggi che ha già recitato nei teatri dagli anni 40; Ave Ninchi si produce in divertenti duetti con Bice Valori, come “mogli di”.