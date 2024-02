Steatoepatite non alcolica: nuove terapie mirate agli acidi biliari

La steatoepatite non alcolica interessa anche i bambini. La ricerca è orientata su nuove terapie mirate agli acidi biliari

I giovani con obesità e NASH potrebbero aver bisogno di farmaci oltre all’intervento sullo stile di vita. Il nuovo filone della ricerca sulla NASH mira a sviluppare farmaci che hanno come target le vie di segnalazione degli acidi biliari.Durante il World Congress on Insulin Resistance, Diabetes & Cardiovascular Disease, è stato evidenziato che i farmaci che prendono di mira i percorsi attivati dagli acidi biliari e le terapie combinate potrebbero essere la chiave per il trattamento della steatoepatite non alcolica nei giovani con obesità e diabete di tipo 2.

In particolare, Rohit Kohli, capo della divisione di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione presso il Children’s Hospital di Los Angeles, ha discusso di come la perdita di peso dopo la chirurgia bariatrica sia associata all’aumento dei livelli circolanti di acidi della bile. Ha affermato che i farmaci focalizzati sulle vie degli acidi biliari potrebbero fornire nuove terapie per il trattamento della NASH.

“Le procedure bariatriche aumentano chiaramente i livelli sierici di acidi biliari e migliorano la NASH”, ha affermato Kohli durante la presentazione. “I percorsi attivati dagli acidi biliari sono importanti per i benefici epatici degli interventi chirurgici anti-obesità. I dati sui topi dicono che probabilmente non sono solo gli acidi biliari, è probabilmente la segnalazione degli acidi biliari ad essere più importante e, quindi, ci apre opportunità per studiare quei percorsi e produrre farmacoterapie”.

L’intervento sullo stile di vita dovrebbe servire come base per il trattamento della NASH e dell’obesità tra i bambini, ha affermato Kohli. In uno studio che ha analizzato i bambini che hanno frequentato una clinica focalizzata sulla NASH e hanno ricevuto consigli sulla modifica dello stile di vita, i partecipanti hanno avuto diminuzioni del punteggio BMI, dell’alanina transaminasi e dell’aspartato transaminasi a 1 anno. Tuttavia, solo il 47% dei bambini che si erano rivolti alla clinica al basale sono tornati per il follow-up a 1 anno. Kohli ha affermato che le difficoltà con la ritenzione rivelano perché potrebbero essere necessarie altre terapie, come i farmaci o la chirurgia bariatrica.

Nel 2013, Kohli e colleghi hanno pubblicato uno studio che esaminava i meccanismi alla base della chirurgia bariatrica. Lo studio ha rilevato che le persone sottoposte a bypass gastrico Roux-en-Y presentavano aumenti degli acidi biliari sierici circolanti dopo l’intervento chirurgico. Kohli ha affermato che uno studio separato pubblicato nel 2013 ha riscontrato anche un aumento post-operatorio simile degli acidi biliari sierici tra gli adulti sottoposti a gastrectomia a manica.

“Nel bendaggio gastrico, si è verificata una diminuzione degli acidi biliari circolanti”, ha detto Kohli. “Ora sappiamo con il senno di poi che il bendaggio gastrico non lo fa più nessuno perché non funziona mai davvero bene. Quindi le due procedure che hanno funzionato avevano un segnale comune: gli acidi biliari”.

Kohli ha affermato che il recettore farnesoide X, o FXR, nel fegato potrebbe essere un bersaglio per futuri farmaci per il trattamento della NASH. Nel 2014, uno studio pubblicato su The Lancet ha esaminato l’effetto dell’acido obeticolico, un ligando del recettore nucleare X del farnesoide, in un gruppo di adulti affetti da NASH. Lo studio ha rilevato che l’acido obeticolico migliora le caratteristiche istologiche della NASH, ma c’erano anche problemi di sicurezza sotto forma di diminuzione del colesterolo HDL e aumento del colesterolo LDL tra i partecipanti.

I ricercatori stanno continuando a studiare molti tipi di bersagli terapeutici con la NASH, alcuni dei quali coinvolgono la sintesi degli acidi biliari, come gli agonisti FXR o gli analoghi del fattore di crescita dei fibroblasti (FGF) 15/19, mentre altri percorsi possono comportare il targeting della sensibilità all’insulina. Tuttavia, ha osservato Kohli, i trattamenti mirati a un singolo percorso potrebbero non essere la soluzione.

“La mia previsione, se guardiamo al futuro, è che le terapie combinate potrebbero essere più importanti delle terapie individuali nel lungo periodo, soprattutto quando esaminiamo disturbi specifici delle malattie del fegato”, ha detto Kohli.

Kohli R. Novel treatments on the horizon for youth with obesity, fatty liver and type 2 diabetes. Presented at: World Congress on Insulin Resistance, Diabetes & Cardiovascular Disease; Dec. 7-9, 2023; Los Angeles.