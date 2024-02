Previsioni meteo 25 febbraio 2024: tempo instabile al Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 25 febbraio 2024: tempo in miglioramento al Nord e gran parte del Centro, ancora piogge al Sud

Il fine settimana, iniziato con condizioni meteo instabili per l’arrivo di una intensa perturbazione, si avvia alla conclusione con tempo in deciso miglioramento al Nord e gran parte delle regioni centrali. Nella giornata di oggi avremo invece ancora maltempo al meridione e sulla Sicilia, dove non mancheranno le piogge. Domani avremo tempo in prevalenza stabile, ma attenzione perché un nuovo nucleo instabile tra pomeriggio e sera raggiungerà le regioni di Nord-Ovest, riportando precipitazioni che il giorno successivo si estenderanno a tutto il settentrione. Temperature in calo e su valori in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 25 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sui settori centro-orientali. Al pomeriggio ancora molte nuvole con precipitazioni sparse, più intense sul Triveneto. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni diffusi. Neve in calo fino a 500-800 metri. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di maltempo sui settori tirrenici con piogge e temporali anche intensi, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole con precipitazioni diffuse, anche intense e a carattere di temporale. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse specie sui settori occidentali. Neve in calo fino a 1000-1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo stabile con nuvolosità e schiarite su tutti i settori, piogge sparse sulla Sardegna. In serata tempo in peggioramento ovunque con piogge e temporali specie sui settori tirrenici. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .