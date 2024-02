I Monday Proof tornano con la canzone “All of This”

“All of this”, la nuova canzone dei Monday Proof disponibile in radio e in digitale, è un inno punk rock di rimpianto e nostalgia

I Monday Proof escono con il nuovo inedito intitolato “All of This”. Questa canzone punk rock, intrisa di un profondo senso di rimpianto e nostalgia, cattura l’essenza libertaria del genere attraverso chitarre distorte e un ritmo incalzante.

Con espressioni taglienti, la band espone in modo accattivante un intenso sentimento di rimorso e riflessione, narrando storie di scelte sbagliate e opportunità perdute. Le urla viscerali si intrecciano con melodie accattivanti, creando un’esperienza sonora che colpisce dritto al cuore e lascia un’impronta indelebile di ciò che poteva essere e non è stato.

“All of This” si distingue per la sua potente fusione di suoni, evidenziando la maestria della band nel trasmettere emozioni attraverso la musica. Le chitarre distorte e il ritmo incalzante si combinano per creare un inno punk rock che affascina gli ascoltatori, trasportandoli in un viaggio di riflessione e consapevolezza.

I Monday Proof nascono nell’Estate del 2014 da un’idea del bassista Federico Favero e del primo chitarrista.

Dopo un primo inizio in cui il gruppo si dedica principalmente alla realizzazione di cover di alcune delle grandi band pop punk degli anni 2000 e un continuo susseguirsi di batteristi, nell’ottobre del 2018 entra ufficialmente nella band l’attuale batterista Riccardo Busolin e un paio di mesi dopo la formazione si allarga introducendo la voce principale e seconda chitarra Marco Zanon, con la decisione di concentrarsi nella realizzazione di musica propria.

Nell’ottobre del 2018 esce il primo progetto “Greatest hits 2018-2018” al quale seguirà poi un ep nella primavera dell’anno seguente “Mr. Wang’s Opium Den”.

Nel 2019 la band subisce un cambio di line-up ed entra nel gruppo l’attuale chitarra solista Alberto Olivi. A marzo 2020 la band firma il suo primo contratto discografico con l’etichetta Sorry Mom! Che si occuperà del booking e del management del gruppo.

I Monday Proof si allargano ulteriormente ed entra nella band la nuova chitarra ritmica e seconda voce Francesco Cappellari durante l’estate del 2022.

La band sta attualmente promuovendo il suo ultimo album “Not to sleep, Not to die”.