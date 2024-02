Cellule Car-T: AbbVie e Umoja Biopharma siglano un accordo

AbbVie e Umoja Biopharma, un’azienda biotecnologica in fase iniziale di sviluppo clinico, hanno annunciato due accordi esclusivi di opzione e licenza per lo sviluppo di diverse terapie cellulari CAR-T

AbbVie e Umoja Biopharma, un’azienda biotecnologica in fase iniziale di sviluppo clinico, hanno annunciato, due accordi esclusivi di opzione e licenza per lo sviluppo di diverse terapie cellulari CAR-T generate in situ utilizzando la piattaforma proprietaria VivoVec di Umoja.

In base ai termini dei due accordi, Umoja ha ricevuto pagamenti anticipati e un investimento azionario da AbbVie. Inoltre, per i due accordi combinati, Umoja ptrà ricevere fino a 1,44 miliardi di dollari in totale per le commissioni di esercizio dell’opzione, le pietre miliari per lo sviluppo e le tappe regolatorie, con la possibilità per Umoja di guadagni ulteriori per pietre miliari basate sulle vendite e royalties graduali sulle vendite nette mondiali.

Il primo accordo prevede l’opzione esclusiva per AbbVie di concedere in licenza i candidati di Umoja alla terapia cellulare CAR-T generata in situ e diretta contro il CD19. Questo include UB-VV111, il programma clinico principale di Umoja per le neoplasie ematologiche attualmente in fase di abilitazione IND.

Secondo i termini del secondo accordo, AbbVie e Umoja svilupperanno fino a quattro ulteriori candidati alla terapia cellulare CAR-T generata in situ per obiettivi selezionati da AbbVie.

“Mentre continuiamo a rafforzare il nostro portafoglio oncologico, crediamo che la terapia cellulare CAR-T in-situ rappresenti un cambiamento paradigmatico che utilizza i concetti della medicina genetica”, ha dichiarato Jonathon Sedgwick, vicepresidente e responsabile globale della ricerca di AbbVie. “Non vediamo l’ora di lavorare con il team di Umoja per far progredire le terapie CAR-T in-situ di nuova generazione e potenzialmente espandere le popolazioni di pazienti e le indicazioni che beneficiano degli approcci CAR-T convenzionali”.

La piattaforma di somministrazione genica VivoVecTM di Umoja combina la somministrazione genica di vettori lentivirali di terza generazione con un nuovo complesso di superficie per il targeting e l’attivazione delle cellule T.

Ciò consente alle cellule T dell’organismo di produrre in vivo le proprie cellule CAR-T che combattono il cancro. Ciò consente di eliminare una serie di sfide associate agli approcci CAR-T tradizionali, tra cui la necessità di raccogliere le cellule del paziente o di un donatore che vengono modificate esternamente prima di essere restituite al paziente, il ritardo associato e le sfide di produzione della modifica delle cellule ex vivo e la necessità di linfodepletare il paziente.

AbbVie è un partner ideale per Umoja, data la sua vasta esperienza nello sviluppo e nella commercializzazione di nuovi farmaci in ematologia, oncologia e oltre”, ha dichiarato David Fontana, Chief Operating and Business Officer di Umoja.

“Riunendo l’obiettivo di AbbVie di rispondere alle esigenze dei pazienti con i nostri investimenti nella biologia dei vettori e nella produzione su scala commerciale, ci auguriamo di far progredire diversi candidati farmaci VivoVec nella clinica nei prossimi anni”, ha aggiunto Andrew Scharenberg, cofondatore e amministratore delegato di Umoja.

Umoja Biopharma

Umoja Biopharma è una società di biotecnologie in fase di sviluppo clinico che mira a sviluppare terapie “off-the-shelf” che migliorino la portata, l’efficacia e l’accesso delle terapie con cellule CAR T sia in oncologia che in autoimmunità. La tecnologia di somministrazione genica in vivo VivoVec di Umoja consente al sistema immunitario del paziente di combattere la malattia. La tecnologia principale di Umoja è supportata da un impianto all’avanguardia a di sviluppo e produzione di vettori lentivirali basato a Louisville, in Colorado

Umoja ritiene che il suo approccio possa fornire un accesso più ampio e una maggiore efficacia delle immunoterapie più avanzate, consentendo a un maggior numero di pazienti di vivere una vita migliore e più piena.