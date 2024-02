A “Citofonare Rai 2” una mattinata a tutta musica

Mattinata in musica, a “Citofonare Rai 2” in onda oggi. San Marino sceglie il proprio rappresentante all’Eurovision Song Contest

Sarà una puntata musicale quella di domenica 25 febbraio di “Citofonare Rai2”, in onda alle 10.20 su Rai 2. Ospiti di Simona Ventura e Paola Perego, infatti, saranno Paolo Belli, Silvia Salemi e Rossella Erra, per commentare l’evento musicale “Una voce per San Marino”, gara canora che seleziona il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2024 e che quest’anno vede in gara molti grandi artisti italiani, tra i quali Loredana Bertè e i Jalisse.

Domenico Marocchi sarà collegato in diretta proprio dalla Repubblica del Titano, per svelare il vincitore e per raccontare curiosi retroscena con interviste esclusive agli artisti in gara, mentre Antonella Elia si dedicherà ad un altro grande evento, il carnevale più antico d’Italia, quello di Foiano (Arezzo) dal quale si collegherà in diretta, tra carri e alle maschere in festa.

Come ogni settimana Valeria Graci e Gene Gnocchi saranno pronti a sorprendere tra lettere d’amore e sondaggi irriverenti mentre con la Band “Isola delle Rose” il pubblico a casa potrà cercare di vincere i buoni spesa giocando al gioco dei “Rompiscatole”. E come sempre, a chiudere la puntata ci sarà il signore delle stelle, Simon & TheStars, col suo oroscopo della settimana.