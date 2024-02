Traffici di droga e cantieri irregolari a FBI FBI International su Rai 2: la trama

Stasera su Rai 2 i nuovi episodi di “FBI” e “FBI International”. Azione e indagini tra traffici di droga e cantieri irregolari, la trama

Prosegue su Rai 2, in prima visione assoluta, la quinta stagione di “FBI”, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York responsabile della sicurezza degli Stati Uniti.

Nell’episodio “Compromessi” ,in onda sabato 24 febbraio alle 21.20, i federali devono indagare sulla morte per overdose di sei ragazzi che sono stati ritrovati in un bosco a Bronxville. La droga proviene da un’organizzazione criminale albanese che spaccia stupefacenti fai da te. Per mettere fine all’attività di questa gang gli agenti si avvalgono dell’aiuto dell’agente Val Sula che si occupa di crimine organizzato. Val è musulmano come Omar e durante l’operazione si troverà a conciliare la fede con il lavoro di agente.

A seguire, in prima visione assoluta, continua la seconda stagione di “FBI International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero. Nell’episodio intitolato “In pasto agli squali”, il caso riguarda una ricca figlia di papà che uccide un immigrato per evitare che denunci la sua famiglia per la morte di un operaio in uno dei cantieri della loro impresa.