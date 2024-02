Previsioni meteo 24 febbraio 2024: maltempo da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 24 febbraio 2024: ondata di maltempo con piogge e neve sui rilievi su gran parte delle regioni per tutto il weekend

Weekend con condizioni meteo instabili sull’Italia a causa del transito di un nucleo perturbato che già ieri ha portato piogge diffuse e neve sui rilievi. Nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo, con le precipitazioni che insisteranno lungo tutto lo Stivale. Secondo le ultime uscite dei modelli meteo, domani e lunedì avremo ancora instabilità ma in un contesto di graduale miglioramento del tempo. Resta incertezza sul finale di febbraio: la prossima settimana il tempo dovrebbe risultare ancora instabile ma senza freddo a causa della risalita di correnti miti dal Mediterraneo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 24 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sui settori centro-orientali. Al pomeriggio ancora molte nuvole con precipitazioni sparse, più intense sul Triveneto. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni diffusi. Neve in calo fino a 500-800 metri. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di maltempo sui settori tirrenici con piogge e temporali anche intensi, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole con precipitazioni diffuse, anche intense e a carattere di temporale. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse specie sui settori occidentali. Neve in calo fino a 1000-1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo stabile con nuvolosità e schiarite su tutti i settori, piogge sparse sulla Sardegna. In serata tempo in peggioramento ovunque con piogge e temporali specie sui settori tirrenici. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

