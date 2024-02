Per Silvia Fenu e Francesco Foschini nuovi incarichi in Incyte Italy

Incyte Italy continua a crescere con l’ingresso in azienda di Silvia Fenu, Human Resources Director, e Francesco Foschini, Senior Director Business Unit IAI Dermatology

Incyte Italy continua a crescere con l’ingresso in azienda di Silvia Fenu, Human Resources Director, e Francesco Foschini, Senior Director Business Unit IAI Dermatology. Entrambe le figure faranno parte del Leadership Team di Incyte, riportando direttamente al General Manager, Onofrio Mastandrea.

Francesco Foschini guiderà la nuova business unit dedicata alle patologie infiammatorie e autoimmuni, segnando ufficialmente il passaggio di Incyte Italy ad azienda multi franchise. Laureato in International Management presso la University of Malta, Foschini ha maturato un’esperienza pluriennale nel lancio di prodotti innovativi in ambito dermatologico, lavorando prima in LEO Pharma e successivamente nella sede europea di Incyte, a Morges, in Svizzera.

“Ci apprestiamo al nostro ingresso in dermatologia, con una pipeline particolarmente estesa e promettente, frutto del continuo investimento in ricerca dell’azienda. Molte delle patologie su cui siamo impegnati – come la vitiligine e l’idrosadenite suppurativa – sono aree con un elevato unmet need e sono orgoglioso di potere dare il mio contributo.”

Silvia Fenu assumerà invece la direzione delle Risorse Umane, ambito cruciale in un momento di espansione come quello che sta vivendo l’azienda.

Con oltre vent’anni di esperienza, di cui quindici nel settore healthcare, Fenu ha iniziato la sua carriera in Abbott, entrando poi a far parte di Abbvie, e successivamente ha ricoperto il ruolo di HR Lead in Galapagos.

Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Firenze, ha integrato il suo percorso con un Master in Pharmaceutical Administration conseguito presso la Luiss Business School.

“Ho abbracciato con entusiasmo il progetto e i valori di Incyte: execution, positivity e alliance sono ingredienti fondamentali per consentire a un’azienda e alle persone che ne fanno parte di crescere nel tempo e avere un impatto significativo, aspetto imprescindibile in un settore come quello delle lifescience.”