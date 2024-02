La startup Cosmico acquisisce la società Bioss srl

Cosmico centra l’obiettivo di una crescita del +100% YoY per il terzo anno consecutivo e annuncia l’acquisizione di Bioss srl

Cosmico, startup nata per connettere i migliori talenti del mondo digitale e le aziende, apre il 2024 in netta crescita e annuncia l’acquisizione di Bioss Srl, il centro di eccellenza tecnologica focalizzato sulla digital transformation. Obiettivo del 2024 rafforzare la community di professionisti nei segmenti Cybersecurity e AI.

Fondata nel 2020 da Francesco Marino, Matteo Roversi e Simone Tornabene, Cosmico si è affacciata sul mercato portando una nuova filosofia, quella del Talent-as-a-Service, nel mondo del lavoro indipendente. Negli anni, aziende, startup, grandi realtà di consulenza e agenzie si sono affidate a Cosmico per collaborare con i migliori talenti del digital in ambito coding, design, marketing, cybersecurity, data e intelligenza artificiale, raggiungendo oggi una community di oltre 16 mila professionisti e un giro d’affari passato da 2,2 milioni di euro nel 2022 a quota 4,3 milioni di euro nel 2023 a livello gruppo, centrando l’obiettivo di una crescita del +100% YoY per il terzo anno di fila fin dalla sua costituzione.

Una community che cresce e impara attraverso la connessione fra i talenti che possono accedere ad esperienze di co-working, co-living e momenti di formazione in giro per il mondo. La community di Cosmico ha saputo rispondere negli anni al bisogno di aziende e organizzazioni di affidarsi a figure professionali settoriali per progetti più o meno complessi, aprendo la possibilità a freelance e professionisti indipendenti di vendere i propri servizi supportando, nel tempo, oltre 80 grandi corporate, scale-up, tech consultancies e digital agencies del calibro di Tangity, Sketchin, Fjord, Capgemini, Huawei, Dude, AKQA, Alkemy, Scalapay, Publicis Sapient, Ogilvy, Hibo.

Con l’acquisizione di Bioss srl, Cosmico sceglie di accelerare la crescita ricorrendo a una strategia di M&A, inusuale per startup di media size con fatturato sotto i 10 milioni, di cui l’acquisizione di Bioss srl è solo il primo passo. La startup sfida questo preconcetto ed è già al lavoro per una seconda M&A nell’anno.

Francesco Marino, CEO e Co-founder di Cosmico srl commenta: “Cosmico nasce per connettere le organizzazioni con i talenti di cui hanno bisogno per crescere. Per questo nel 2024 ci concentreremo sui talenti Cybersecurity e Data & AI: sono i due settori in cui la domanda di talento è altissima e le organizzazioni faranno più fatica nei prossimi anni”

Simone Tornabene, CMO e Co-founder di Cosmico: “Con questa acquisizione Cosmico prosegue nell’esecuzione della sua strategia di crescita, siamo riusciti a garantire un raddoppio di fatturato ogni anno e l’acquisizione di Bioss marca un nuovo momento a partire dal quale l’M&A diventa uno strumento importante di questa strategia di crescita. Bioss non sarà un caso isolato e puntiamo a costruire il polo del talento europeo.”

Cosmico è stata assistita da Growth Capital come advisor finanziario e dallo Studio legale Portolano Cavallo. Bioss srl è stata assistita dallo Studio Zangara.