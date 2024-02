Il film “Hammamet” con Pierfrancesco Favino su Rai Movie: la trama

Craxi secondo Gianni Amelio nel film “Hammamet” con protagonista Pierfrancesco Favino in onda stasera su Rai Movie: ecco la trama

Fra realtà e invenzione, gli ultimi mesi di vita di un uomo fra i più potenti e controversi del recente passato italiano: Bettino Craxi. Nel giorno in cui l’ex leader socialista avrebbe compiuto 90 anni, Rai Movie propone “Hammamet” di Gianni Amelio, in onda sabato 24 febbraio alle 21.10. Nel ruolo di Craxi, Pierfrancesco Favino e, nel cast, anche Claudia Gerini e Omero Antonutti.

Rifugiatosi in Tunisia, nella sua dimora di Hammamet per non essere arrestato, Craxi riceverà la visita di Fausto, figlio di un suo ex braccio destro, che inizialmente intende ucciderlo, ma finirà per filmarlo mentre racconta la propria vita, politica e non solo. Intanto, sua figlia vorrebbe convincerlo a tornare in Italia per farsi curare, ma l’ex Presidente del consiglio non ne vuole sapere.

Il lavoro di Amelio è onesto e accurato, lontano dall’essere un’agiografia riabilitatoria si astiene anche dalla ricerca di scabrosità e malefatte. Pierfrancesco Favino compie una delle sue trasformazioni più audaci, e il risultato è un film equilibrato e interessante, che autorizza ogni spettatore a calarsi in un pezzo importante della storia italiana, esentato dalla necessità di partecipare a un giudizio.