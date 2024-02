Congresso Forza Italia: Antonio Tajani eletto segretario

Tajani eletto segretario di Forza Italia: “Grazie per la fiducia. Dopo Berlusconi una grande responsabilità”. Metsola: “Sei riferimento per il nostro partito in Europa”

“Grazie per la fiducia che mi avete concesso, per la stima e l’amicizia e l’entusiasmo dimostrato in questi due giorni”. Così Antonio Tajani dal palco del Congresso di Forza Italia che lo ha eletto all’unanimità segretario nazionale. “Il primo messaggio che mi è arrivato è stato quello di Marina e Pier Silvio Berlusconi che inviano a tutti voi un augurio di buon lavoro anche in vista delle prossime elezioni europee. La famiglia Berlusconi continua a seguire nel rispetto dei ruoli la più bella creatura di Silvio B che è Forza Italia”.

TAJANI: “SONDAGGI DIRE E CORSERA DICONO CHE STIAMO CRESCENDO”

“Questa mattina sul Corriere della sera è stato pubblicato un sondaggio che vede aumentare il consenso di Forza Italia. Contemporaneamente sull’agenzia Dire usciva un altro sondaggio che diceva che Fi cresce ancora. Quindi, la percezione registrata è molto chiara: i consensi di Fi aumentano di giorno in giorno”. Così Antonio Tajani dal palco del congresso di Forza Italia che lo ha appena eletto Segretario nazionale.

“DOPO ‘CAPITANO’ BERLUSCONI PER ME GRANDE RESPONSABILITÀ”

“Questa è la mia famiglia. Trent’anni di vita in questa avventura non sono pochi. Sono felice, mi sento una grande responsabilità sulle spalle: non è facile indossare la fascia di capitano quando l’ha indossata Silvio Berlusconi. Non sarò Maradona. Ma cercherò di far sì che questo movimento coinvolga il maggior numero di persone”, ha spiegato il ministro degli Esteri.

“PUNTO SU RISPETTO REGOLE E CONSULTA SINDACI”

Tajani ha spiegato che punterà molto “sugli amministratori locali, cercherò di dare vita a una consulta dei sindaci perché possano darci una mano e indicarci quali sono i problemi concreti da affrontare”. “Rispetterò in maniera scrupolosa le regole del nostro movimento politico. Siamo la patria del diritto non solo quando chiediamo la separazione delle carriere, ma anche quando dobbiamo rispettare le regole e il primo a farlo sarò io”, ha aggiunto.

“RINUNCIATE A WEEKEND PER PRESENZA SU TERRITORI”

“Chiamo tutti voi a raccolta perché l’obiettivo è ambizioso. Vi chiedo di rinunciare a qualche fine settimana al mare o in montagna e a qualche festa per organizzare qualche manifestazione in più e essere più presenti sul territorio. Prima di essere dirigenti siamo militanti del partito. E se si crede in un progetto prima si è soldati e poi capitani, colonnelli e generali, perché chi non è un buon soldato non è neanche buon capitano”.

“NON DIVIDIAMOCI PER PICCOLE SODDISFAZIONI PERSONALI”

“Non possiamo vanificare tutto quello che abbiamo fatto dalla scomparsa di Silvio Berlusconi e dividerci per qualche piccola ricerca di soddisfazione personale. Vogliamo vincere e dobbiamo vincere perché dalla vittoria dipende anche la sopravvivenza di questo movimento nei prossimi trent’anni”, ha spiegato.

METSOLA: “SEI GUIDA TUO PARTITO E NOSTRO IN EUROPA”

“Antonio, oggi siamo qui per te. Questo è il riconoscimento per quello che hai fatto e continui a fare nei tuoi molteplici ruoli. Sei guida e riferimento importante per il tuo partito e per il nostro partito in Europa”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, rivolgendosi ad Antonio Tajani dal palco del congresso di Forza Italia.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).