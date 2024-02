“Buio (al sicuro)” è il nuovo singolo di Filippo Cattaneo Ponzoni e Maëlys in rotazione radiofonica e in streaming per Futura Dischi

Buio (al sicuro) è il nuovo singolo di Filippo Cattaneo Ponzoni e Maëlys, fuori per Futura Dischi. Dopo la pubblicazione di Un motivo per piangere, un altro singolo anticipa il disco frutto del sodalizio musicale tra i due artisti, in uscita nei prossimi mesi.

Buio (al sicuro) è l’inizio di un viaggio all’interno delle proprie insicurezze, quelle da cui si prova a scappare: analizzarle, interiorizzarle e imparare a conviverci è il primo passo per affrontarle e superarle. Il buio, simbolo della paura primordiale, è qui, al contrario, un posto in cui non trova spazio il timore di fare un passo avanti, di conversare con la propria interiorità. Quando, nella corsa quotidiana, ci si sente smarriti e la bussola perde le coordinate (“Punti cardinali in confusione”) dobbiamo solo avere fiducia nel proprio istinto per ritrovare l’equilibrio.

“Questa canzone è frutto della residenza artistica estiva nella calda Puglia, cara a entrambi, durante la quale abbiamo lavorato alle canzoni del disco che uscirà a marzo 2024. È un pezzo nato di getto in un pomeriggio e sicuramente il mood è familiare a entrambi visto che ascoltiamo tanto hip hop e R&B” — Filippo Cattaneo Ponzoni & Maëlys