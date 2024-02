“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 incontra Vito Molinari

“A Sua Immagine” su Rai 1 incontra Vito Molinari, il primo regista della Rai, che nella sua carriera ha realizzato più di duemila programmi

Il primo regista della Rai, che nella sua carriera ha realizzato più di duemila programmi: in “A sua immagine”, in onda sabato 24 febbraio alle 16.00 su Rai 1, Lorena Bianchetti incontra Vito Molinari, che condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo attraverso i 70 anni della storia della Rai. La puntata si apre con il primo annuncio televisivo di Fulvia Colombo, simbolo di una Rai che segnò l’inizio di una rivoluzione culturale e sociale nel nostro paese, proponendo non solo intrattenimento, ma anche programmi di educazione e informazione.

Tra i servizi, verranno mostrati filmati storici, come gli interventi di Padre Mariano con il famoso saluto “Pace e bene”, le lezioni del maestro Manzi in “Non è mai troppo tardi”, e – simbolo indimenticabile dell’infanzia di molte generazioni di italiani a cui ha dato il battesimo televisivo proprio Vito Molinari – il mitico Topo Gigio. Paolo Balduzzi ha incontrato poi, Rosanna Vaudetti, celebre “signorina buonasera” e prima annunciatrice in versione a colori, mentre Michele Mirabella ricorda il doppio compleanno della Rai di quest’anno: i 100 anni della radio e i 70 della televisione.

Nuovo appuntamento, poi, con “Le Ragioni della speranza” che torna per raccontare la bellezza del Creato che si offre al nostro sguardo quotidianamente: Fra Daniele Randazzo, frate del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, accompagnato da Sara Segantin, scrittrice e attivista ambientale che aiuta a capire lo stato di salute del nostro Pianeta, sono in Val d’Orcia, dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco, in particolare a San Quirico d’Orcia per la storia degli Horti Leonini, un parco a disposizione di tutti nel cuore di un borgo: un luogo significativo di come si possano custodire o creare spazi di bellezza, uno spazio per riflettere sulla Trasfigurazione, al centro del Vangelo di questa domenica.

Nei pressi della Cappella della Madonna di Vitaleta, Leonardo Nale, animatore del Movimento “Laudato Si”, parlerà di salvaguardia ambientale. “A Sua immagine” è il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura.