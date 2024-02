A “Buongiorno Benessere” su Rai 1 come curare il mal di schiena

Come curare il mal di schiena al centro di “Buongiorno Benessere” oggi su Rai 1. Si tratterà anche del tema della sicurezza alimentare in Italia

Il professor Giovanni Minisola, direttore scientifico della Fondazione San Camillo Forlanini di Roma, spiegherà ai telespettatori come prevenire e curare il mal di schiena nella puntata di “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone, in onda sabato 24 febbraio alle 10.30 su Rai 1. A seguire, con il professor Giorgio Calabrese, nutrizionista, ed il conduttore televisivo Massimiliano Ossini, si tratterà il tema della sicurezza alimentare in Italia.

Il professor Piero Barbanti, docente di Neurologia presso l’IRCCS – Università San Raffaele di Roma, affronterà il delicato tema dei vuoti di memoria. Con il dottor Carlo Gargiulo, medico di base, si imparerà il corretto uso dei farmaci per evitare errori e interazioni. E ancora, la professoressa Anna Maria Colao, presidente della Società Italiana di Endocrinologia, parlerà di diete e delle cause del mancato dimagrimento. Infine, con la dottoressa Fiorella Donati, specialista in medicina plastica e ricostruttiva, si parlerà di rimedi e trattamenti per le caviglie grosse.