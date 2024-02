Valencia, morti e dispersi nell’incendio in un palazzo di 14 piani

Maxi incendio in un palazzo a Valencia, almeno 4 morti e 20 dispersi. La colonna di fumo visibile da chilometri di distanza, tra le vittime anche un bambino

È di quattro morti e 20 dispersi il bilancio delle vittime del maxi incendio che è divampato in un palazzo di 14 piani a Valencia, in Spagna. Secondo la ricostruzione fornita dal quotidiano El Pais, le fiamme si sono propagate in senso orizzontale dal quinto piano dell’edificio raggiungendo il palazzo accanto, di 10 piani. In totale sono 138 le abitazioni e 450 i residenti di questo complesso residenziale situato nel quartiere Campanar. I soccorritori hanno potuto individuare le vittime grazie all’uso dei droni, rivelando che tra queste c’è anche un bambino. Almeno venti invece le persone che mancano all’appello.

Secondo gli esperti, i forti venti hanno favorito la propagazione delle fiamme, che hanno provocato una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza, ma anche il poliuretano che ricopriva gli edifici, trattandosi di un materiale particolarmente infiammabile.

Chi ha assistito alla scena, ai giornalisti ha descritto scene simili “a una zona di guerra”. “Sono sconvolto da questo terribile incendio”, il commento del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che alla sindaca Maria Josè Catala ha offerto “tutto l’aiuto necessario”. Quest’ultima ha proclamato “lutto ufficiale”. Le famiglie che hanno perso la casa sono state trasferite in diversi hotel.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).