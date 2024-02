Per Davide Marchini nuovo incarico di vertice in Straumann Group

Davide Marchini – dal maggio del 2020 General Manager di Straumann Group in Italia – è da oggi anche Vice President South Hub Europe

Davide Marchini – dal maggio del 2020 General Manager di Straumann Group in Italia – è da oggi anche Vice President South Hub Europe, assumendo la guida dell’espansione in Italia, Francia, Spagna e Portogallo del leader globale in implantologia e soluzioni ortodontiche progettate per restituire sorriso e fiducia ai pazienti.

Straumann Group conta ad oggi 10.400 dipendenti, oltre 200.000 clienti a livello globale, più di 3 milioni di pazienti trattati ogni anno con soluzioni odontoiatriche ed ha formato oltre 1.000.000 di dottori dalla sua fondazione come istituto di ricerca nel 1954. Con una migliorata integrazione nella strategia dei quattro Paesi di cui Marchini è da oggi responsabile, Straumann continua a puntare su innovazione e internazionalità per favorire la crescita del gruppo e delle sue persone.

“Sono orgoglioso e onorato di avere l’opportunità di lavorare per la crescita di Straumann Group, oltre che in Italia, in Spagna, Portogallo e Francia” – ha dichiarato Davide Marchini –. “Abbiamo appena chiuso un altro anno straordinario per Straumann in Italia, dove, grazie ai nostri prodotti e servizi, abbiamo contribuito a restituire il sorriso ad oltre 330.000 persone. Gli obiettivi per i nuovi Paesi di cui sono chiamato ad occuparmi non sono meno ambiziosi, ma sono certo che, grazie anche al contributo, all’entusiasmo e all’energia dei nostri eccezionali collaboratori e partner riusciremo a riportare il sorriso ad un numero sempre maggiore di persone. Lo smile factor per farlo non ci manca”.

Laurea a pieni voti in Marketing all’Università Bocconi di Milano, Davide Marchini ha iniziato la sua carriera in Accenture, lavorando in seguito per Reckitt Benckiser Italy. Prima di approdare in Straumann Group nel maggio del 2020, ha lavorato in Danone, dove ha ricoperto diversi ruoli – sia a livello locale sia a livello internazionale – relativi ai dipartimenti di marketing e vendite nei canali Gdo e Farmacia e per le divisioni Diary e Nutricia Mellin.

Straumann Group ha sede centrale a Basilea ed è presente in oltre 100 Paesi nel mondo, grazie ad un’ampia rete di filiali e partner di distribuzione. Ogni secondo viene utilizzato un prodotto, un servizio o un componente Straumann nel mondo.

Nel 2022, a livello globale Straumann Group ha raggiunto CHF 2,3 miliardi di fatturato, con una crescita organica dei ricavi del 15,7%.

Straumann Group unisce diversi marchi a livello globale che sono sinonimo di eccellenza, innovazione e qualità nell’odontoiatria sostitutiva, correttiva e digitale; tra questi: Straumann, Neodent, Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika e altre società e partner interamente o parzialmente posseduti dal gruppo.

In collaborazione con le principali cliniche, istituti e università, il Gruppo Straumann ricerca, sviluppa, produce e fornisce impianti dentali, strumenti, protesi CADCAM, biomateriali e soluzioni digitali da utilizzare nella sostituzione e restauro dei denti o per prevenirne la perdita.