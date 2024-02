L’oroscopo di oggi, venerdì 23 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 23 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Richiesta la presenza in famiglia per risolvere un problema, decisioni che riguardano la casa o un trasferimento. Nello studio devi impegnarti di più o nel lavoro dovrai mettere in discussione alcuni accordi presi nel passato…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata migliore rispetto a quelle passate di recente, ora è possibile concludere un accordo. Sii equilibrato nei rapporti, l’amore può essere protagonista.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Lieve calo da un punto di vista fisico, ma più che altro c’è una certa insoddisfazione che riguarda il lavoro. E’ probabile che tu debba richiamare all’ordine qualcuno, ansie da placare.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ci sono dei piccoli dubbi che possono riguardare anche il lavoro. Non ti esporre troppo. I soldi possono uscire inattesi, chi ha iniziato un programma da poco non è soddisfatto.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Situazione piuttosto tesa; sei da solo a prendere decisioni, carico di lavoro. Se non c’è il partner giusto al tuo fianco, devi chiederti perché sei ancorato a situazioni passate!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se cerchi un amore qualcosa si muove. Se hai un ruolo di comando, o comunque devi decidere cose importanti, è il momento giusto per proporti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Una giornata interessante, che può aiutare a colmare qualche debito maturato nel passato. Stai tranquillo e ricorda che l’amore può stupire, emozioni in arrivo.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

In questo momento sarà importante evitare complicazioni, anche perché ce ne sono state troppe in passato. Non impelagarti in storie che potrebbero darti incertezze, ora hai bisogno solo di sicurezza.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

E’ il giorno migliore per agire, proporsi. Dimentica un eventuale periodo complicato, ora la strada non è più in salita, dipende da te!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Lievi disagi, piccole tensioni facilmente superabili. Ora è necessario vivere situazioni nuove eccitanti, non aver paura dell’insolito. Mantieni sotto controllo le spese.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi sei da 5 Stelle su cinque! E’ tempo di farti valere nell’ambito del lavoro, se vuoi fare una proposta, muoviti subito.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ogni tanto hai bisogno di conferme, diventi un po’ troppo pensieroso. Attenzione in amore: uno dei due si sente trascurato.