Orologi: U-BOAT presenta i nuovi Classico Chrono Tungsteno

U-BOAT presenta i nuovi Classico Chrono Tungsteno in tre nuove versioni, rispettando gli stilemi che lo hanno reso un simbolo di eleganza del design senza tempo di Italo Fontana

Un design iconico e dalle linee pulite, Classico Chrono 45mm, si presenta nel 2024 in tre varianti di colore del quadrante, ciascuna espressione di stile e personalità distintiva, senza compromettere la riconoscibile eleganza che da sempre lo contraddistingue.

Tre modelli (ref 9568, 9567, 9581) con cassa in acciaio 316L da 45 mm, sotto il vetro zaffiro antiriflesso circondato da una ghiera in tungsteno lucido, uno dei metalli più duri al mondo, si distinguono per il design unico dei quadranti a tre livelli nei colori beige, verde e nero.

Accanto alla finestrella per la data, quattro contatori per la funzione cronografo, secondi, minuti e delle 24 ore, di cui due posizionati alle ore 6 e 7 praticamente sovrapposti, giocano con colori a contrasto in alcuni modelli, affiancati da altri nella stessa nuance del quadrante.

In dettaglio, il primo modello (ref 9568), CLASSICO 45 TUNGSTENO CAS2, scelto dall’attore hollywoodiano e cantante Jeremy Renner come “co-protagonista” del video musicale del primo singolo “Wait” tratto dal suo nuovo album Love and Titanium, uscito il 1° gennaio 2024; presenta un quadrante in metallo beige con indici e numeri trattati con superluminova nero, in contrasto con tre contatori rotondi in colore nero.

Al contrario, il modello (ref 9567), CLASSICO 45 TUNGSTENO CAS1, si contraddistingue per il quadrante nero con indici e numeri trattati con superluminova beige e contatori rotondi a contrasto in colore beige, con sfere in metallo verniciato anch’esse con trattamento superluminova beige.

Infine, il modello (ref 9581), CLASSICO 45 TUNGSTENO CAS GREEN, presenta un accattivante quadrante verde e contatori in armonia con la stessa tonalità, dove indici, numeri e sfere sono trattati con superluminova beige.

Sul lato sinistro della cassa, come da “copyright” di tutti gli orologi U-BOAT, la corona con il caratteristico copri-corona di grande dimensione, assicurato alla cassa attraverso un gancio di protezione, è affiancato da un discreto pulsante brevettato per la facile estrazione della corona (a ore 8.30) e incorniciato da quello di attivazione cronografo e quello di reset, posizionati rispettivamente alle ore 8 e 10.

Il retro della cassa, sigillato con precisione attraverso 7 viti, garantisce un’impermeabilità fino a 100 metri e offre una vista affascinante del movimento svizzero Sellita SW500 e del rotore personalizzato attraverso una finestra di vetro zaffiro abilmente tagliato a laser a forma di U.

Completano la gamma di nuovi cronografi un cinturino con fibbia ad ardiglione in pelle invecchiata naturalmente attraverso processi artigianali tradizionali, nei colori cognac, testa di moro e nero.

Con i tre nuovi Classico Chrono 45mm, U-BOAT conferma il ruolo del modello Classico come protagonista tra gli orologi cronografo di classe e come icona di eleganza senza tempo.