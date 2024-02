Orazio Sciortino presenta “Grande Bagattella per orchestra” a Piacenza e Parma

Orazio Sciortino presenta in prima assoluta Grande Bagattella per orchestra venerdì 23 febbraio 2024 alle 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza e il 24 a Parma

Appena nominato “Compositore dell’anno” ai prestigiosi International Classical Music Awards 2024, il musicista siciliano Orazio Sciortino presenterà in prima assoluta Grande Bagattella per orchestra venerdì 23 febbraio 2024 alle 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza, in replica sabato 24 febbraio alle 20.30 all’Auditorium Paganini di Parma, nell’esecuzione della Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Francesco Cilluffo. Il brano è una nuova commissione del Teatro Municipale di Piacenza e de La Toscanini, ed è pubblicato da Edizioni Curci in collaborazione con CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica nella collana Stilnovo. Nel programma del concerto anche la Sinfonia n. 1 di Jean Sibelius e il Concerto per violino e orchestra n. 1 di Max Bruch, con il violinista Charlie Siem.

Grande Bagattella per orchestra è una sorta di azione musicale nella quale timbri diversi e riconoscibili diventano gli attori di una drammaturgia sonora. Se Bagattella è un termine che si usa per indicare una cosa di poco conto, “grande” bagattella diventa un ironico paradosso, una contraddizione. Un tema, un motivo, un frammento melodico può rappresentare per il compositore un “topos” della memoria, un oggetto di cui prendersi cura, da amare profondamente, ma anche da trattare con leggerezza e distacco. Nel caso di Grande Bagattella, il frammento di un noto Saltarello del XIII secolo viene scomposto, modificato, citato e trasformato in puro effetto, diventando turbinoso fino, appunto, ad un paradossale dissolversi.

Pianista e compositore, Orazio Sciortino (Siracusa, 1984) è stato nominato Composer of the Year agli International Classical Music Awards 2024. Collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere: Teatro alla Scala di Milano, MiTo Settembremusica, Teatro La Fenice, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Fondazione Arena di Verona, Cantiere Internazionale di Montepulciano, Bologna Festival, Maggio Musicale Fiorentino, Sociedad Filarmonia di Lima, Festival di Ankara, Konzerthaus di Berlino, Megaron di Atene etc.. Le sue composizioni sono pubblicate da Edizioni Curci in collaborazione con CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica. Ha registrato per le case discografiche Dynamic, Bottega Discantica, Limen Music, Claves e Sony Classical. Di recente uscita, nella doppia veste di direttore e solista, è il CD C.P.E. Bach – Piano Concertos and other works for solo piano che ha registrato con l’Orchestra di Padova e del Veneto e pubblicato dall’etichetta Hänssler Classic. Quest’ultimo lavoro discografico ha ricevuto la nomination agli ICMA 2024. È stato nominato Krug Ambassador nel 2016. Insegna pianoforte al Conservatorio di musica “Luca Marenzio” di Brescia. Nutre una passione per la cucina e vive a Milano.

Rappresentata per l’Italia da Nicola Cattò e presieduta da Remy Franck, la giuria internazionale degli ICMA 2024 ha motivato così il premio “Compositore dell’anno”: «Il pianista, direttore d’orchestra e compositore siciliano Orazio Sciortino coniuga una profonda conoscenza della tradizione con uno spirito aperto che si riflette in una scrittura musicale libera da vincoli, aperta alle suggestioni della modernità, ma sempre fortemente personale e riconoscibile: il suo catalogo, insomma, riflette la figura ideale di un compositore del XXI secolo, il cui talento trascende i vincoli ideologici del passato».

Concerti: https://teatripiacenza.it/event/cilluffo-siem/ https://www.fondazionetoscanini.it/it/eventi/cilluffo-siem-2/