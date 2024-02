Oncologia: Xyphos Biosciences di Astellas svilupperà nuove terapie cellulari

Attraverso la sua controllata Xyphos Biosciences, Astellas Pharma, ha stipulato un accordo di collaborazione nella ricerca e di licenza con Kelonia Therapeutics

Attraverso la sua controllata Xyphos Biosciences, Astellas Pharma, ha stipulato un accordo di collaborazione nella ricerca e di licenza con Kelonia Therapeutics, con sede a Boston, per sviluppare nuove terapie immunitarie dirette contro il cancro.

In base all’accordo, Astellas e Kelonia lavoreranno su due programmi oncologici, anche se le aziende non hanno ancora rivelato gli obiettivi specifici. Astellas verserà un pagamento anticipato di 40 milioni di dollari per il primo programma e altri 35 milioni di dollari se eserciterà l’opzione per il secondo programma.

Kelonia avrà inoltre diritto a un massimo di 800 milioni di dollari in potenziali milestone e pagamenti contingenti, oltre ad altri finanziamenti per il lavoro di R&S che svolgerà nell’ambito della collaborazione. Se la partnership porterà alla realizzazione di un prodotto commercializzabile, la biotech di Boston avrà anche diritto a royalties graduali sulle vendite nette, fino a una percentuale a due cifre.

Adam Pearson, chief strategy officer di Astellas, ha dichiarato in un comunicato che la partnership metterà in evidenza le “sinergie” tra Kelonia e le piattaforme della sua controllata Xyphos. Pearson ha sottolineato che “l’elegante tecnologia all’avanguardia di Kelonia per la somministrazione in vivo”, denominata sistema di posizionamento del gene in vivo (iGPS), aiuterà Astellas a espandere il suo portafoglio di terapie cellulari CAR-T in vivo per il cancro.

L’iGPS di Kelonia, che è al centro dell’accordo di giovedì, confeziona carichi genetici all’interno di vettori lentivirali di nuova generazione, consentendone l’efficiente somministrazione ai tessuti e alle cellule bersaglio. Secondo il sito web della biotecnologia, iGPS è progettato per essere pronto all’uso e può ingegnerizzare le cellule del paziente stesso all’interno del corpo per esprimere la proteina terapeutica.

La partnership combinerà l’iGPS di Kelonia con le tecnologie ACCEL e convertibleCAR di Xyphos, che adottano un approccio di biologia sintetica per generare terapie cellulari flessibili che “possono essere ingegnerizzate e reingegnerizzate all’interno del corpo”, secondo il sito web. La piattaforma consente a Xyphos di colpire più di un antigene tumorale e apre ulteriori vie per “mobilitare le cellule immunitarie per trovare e distruggere le cellule tumorali bersaglio”.

L’accordo di Astellas per espandere il suo portafoglio di CAR-T arriva mentre la Fda aumenta il suo controllo su questa classe di farmaci.Nel novembre 2023, l’ente regolatorio ha annunciato che stava indagando sulle terapie CAR-T in seguito alla segnalazione di tumori maligni secondari nei pazienti trattati. Nel gennaio 2024, l’FDA ha richiesto l’inserimento di un boxed warning per l’intera classe.