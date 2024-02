“Indecifrabile” è il nuovo singolo dei Twik

Fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Twik, band abruzzese nota per la sua sperimentazione musicale, dal titolo “Indecifrabile“

Esce su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Twik, band abruzzese nota per la sua sperimentazione musicale, dal titolo “Indecifrabile“. Il brano, che si distingue per la sua struttura non convenzionale e la varietà di elementi musicali che lo compongono, racconta l’eterna lotta tra i desideri e i propri fantasmi più nascosti. Il testo del brano affronta le sfide di un ragazzo ai margini della società, distrutto dalla lotta contro le sue dipendenze che ne hanno compromesso la forma fisica. Il pezzo è un’immersione nella confusione percepita attraverso rumori indecifrabili e luci sfocate, un mondo distante e ovattato in cui il protagonista si trova solo e sperduto.

La canzone si apre con un tema di chitarra misterioso, introducendo una strofa dalle tonalità svogliate e maledette. Una scala tetra di chitarra distorta accompagna l’ascoltatore verso sonorità più decise, mentre nel ritornello gli strumenti si compattano in un groove martellante, con la voce distorta che esprime le sue sensazioni fino a fondersi con il tema principale. Quando il brano sembra ormai essere vicino alla conclusione, sorprende con l’ingresso repentino di una parte rap dai tempi non regolari, su un tappeto morbido di suoni psichedelici che contrasta con le sonorità più aggressive della batteria. Il tutto sfocia in un ultimo ritornello con melodia e testo completamente diversi, accompagnando l’ascoltatore verso un finale inaspettato. “Indecifrabile” rappresenta il punto di svolta tra la vita e la morte, la libertà e la prigione, la luce e il buio, il bisogno e il rifiuto. Il brano cattura l’intercambio tra l’io e l’alter ego del protagonista, affrontando le avversità e rimanendo in bilico fino alla fine.

