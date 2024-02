In un anno demolite 446 navi commerciali oceaniche e unità offshore

Secondo i nuovi dati diffusi dall’ONG Shipbreaking Platform, nel 2023 sono state demolite 446 navi commerciali oceaniche e unità offshore

La stragrande maggioranza, 325 navi in totale, sono state smontate su spiaggia in Bangladesh, India o Pakistan. La maggior parte delle navi demolite apparteneva originariamente a compagnie di navigazione dell’Asia orientale e dell’Europa.

Nell’Asia meridionale, i lavoratori sono esposti a esplosioni, lamiere d’acciaio che cadono e fumi e sostanze tossiche che possono essere trovati all’interno delle strutture delle navi. I rifiuti tossici si riversano nell’oceano e colpiscono la vita marina, facendosi strada anche nelle acque sotterranee e nei campi agricoli. L’aria è inquinata ben oltre i livelli accettati a livello internazionale, anche a causa del metodo a basso costo utilizzato nella regione per rilaminare i rottami di acciaio delle navi contaminati.

Nel 2023, almeno 6 lavoratori hanno perso la vita quando hanno rottamato le navi sulla spiaggia di Chattogram, in Bangladesh, e altri 19 sono rimasti gravemente feriti. Alcuni di questi incidenti sono avvenuti a bordo di navi di proprietà di note compagnie di navigazione, come la sudcoreana Polaris Shipping e la greca Polys Haji-Ioannou Group.

La Cina è in cima alla lista dei paesi che non hanno più nulla da invidiare nel 2023. Nonostante l’esistenza di impianti di riciclaggio delle navi all’avanguardia a livello nazionale, gli armatori cinesi hanno venduto 71 navi per la demolizione in Asia meridionale, 59 delle quali sono state arenate in Bangladesh. Mentre la Cina ha vietato l’importazione di rifiuti come parte dei suoi sforzi per pulire il proprio ambiente e migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, l’industria navale cinese la sta facendo franca scaricando i suoi rifiuti tossici su alcune delle comunità e degli ambienti più vulnerabili del mondo.

Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Grecia, Russia e Corea del Sud seguono come i peggiori dumper nel 2023 con più di una dozzina di navi arenate ciascuna.