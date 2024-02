Il film “Castle Falls” con Dolph Lundgren e Scott Adkins su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 “Castle falls”, un film in prima visione che mette faccia a faccia due grandi nomi del cinema action: Dolph Lundgren e Scott Adkins

Per il ciclo “Last Action Heroes”, un film in prima visione che mette faccia a faccia due grandi nomi del cinema action: Dolph Lundgren e Scott Adkins. E’ “Castle Falls”, un avvincente action thriller che porta la firma in regia dello stesso Lundgren, in onda venerdì 23 febbraio alle 21.20 su Rai 4.

La refurtiva di una rapina, dal valore di tre milioni di dollari, è stata nascosta all’interno di un vecchio ospedale prossimo alla demolizione. Una guardia carceraria, che ha bisogno di denaro per pagare le cure della figlia gravemente malata, si intrufola nell’edificio per cercare il malloppo di cui è venuto a conoscenza. Il denaro però fa gola anche ad una banda criminale e a un ex lottatore di MMA che lavora come operaio nella struttura. Sarà una lotta contro il tempo per mettere le mani sul malloppo prima che l’edificio venga fatto esplodere.