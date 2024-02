I cileni ripieni di zucchero di Mahmood scatenano i social

Moltissimi fan di Mahmood e di Sanremo non hanno capito una frase della canzone Tuta gold e hanno pensato che il cantasse parlasse di ‘cileni ripieni di zucchero’

C’è un ‘giallo’ che sui social sta accompagnando la canzone ‘Tuta gold’ di Mahmood, il brano di Sanremo che risulta in assoluto il più ascoltato dalla fine del Festival. Ed è un giallo relativo a una frase del testo. Ecco come stanno le cose: il verso giusto dice ‘I gilet neri pieni di zucchero‘, ma la pronuncia di Mahmood – che cantando ‘Tuta gold‘ scandisce il verso “i gilet ne-ri pieni di zucchero”, con una pausa che di fatto spezza la parola neri in due, ha fatto cadere moltissimi in un equivoco che sul web è diventato un caso. Sì, perché molti – a parte i molti di più che sicuramente non hanno capito le parole esatte ma non si sono posti il problema come spessissimo si fa con le canzoni ripetendole a casaccio – hanno pensato che il cantante dicesse ‘i cileni ripieni di zucchero“.

Ma i cileni in che senso? Il web si è scatenato, tra gag e battute. E qualcuno ha proprio messo a punto un prodotto ad hoc, ovvero un bel pacchetto di biscotti che si chiamano per l’appunto ‘Cileni’ e che sono – e che altro?- ripieni di zucchero. La voce del dibattito aperto sul web, che ha preso piede sui social nei giorni scorsi, è arrivata anche a Mahmood, che ne ha parlato in radio, facendosi una risata. “Stamattina ho scoperto che esiste una nuova marca di biscotti“, ha detto il cantante. E ha spiegato la questione: “Un botto di gente ha capito che dicessi ‘I cileni ripieni di zucchero’”. E così, eccoci qua. “Per una mattina gold fai colazione con i cileni ripieni di zucchero”, conclude Mahmood.