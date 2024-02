Cerba HealthCare assume: 53 posizioni aperte in tutta Italia

Cerba HealthCare: 53 posizioni aperte in tutta Italia per lavorare nella sanità. Si cercano: tecnici lab, medici, infermieri e opportunità nei settori Finance, Legal, IT

Cerba HealthCare Italia continua a crescere e offre sempre più opportunità di lavoro. Il gruppo, attivo nell’ambito della diagnostica e nelle analisi cliniche di laboratorio, presente in 16 regioni con più di 400 strutture tra poliambulatori, laboratori analisi e punti prelievo, nel 2024 offrirà opportunità di carriera a 53 figure da inserire, in ambito sanitario e corporate, su gran parte del territorio nazionale.

«La mission di Cerba HealthCare è focalizzarsi sul paziente supportandolo al meglio in tutto il percorso assistenziale – spiega Francesco Forziati, Group Human Resources Director Italia di Cerba HealthCare –. Per farlo siamo alla ricerca di talenti che operino nei nostri laboratori (tecnici di laboratorio e biologi), nelle strutture ambulatoriali (medici e infermieri, ma anche personale di front office), nonché di medici specialisti in Medicina dello Sport e Medicina del Lavoro, due ambiti su cui Cerba HealthCare intende puntare in tutti i territori in cui è presente, per portare innovazione ed eccellenza».

Interessanti anche le opportunità in ambito Corporate, in cui Cerba HealthCare è alla ricerca di persone che credono nell’innovazione, nell’apprendimento e nello spirito di squadra per ampliare i team Finance, Legal e IT. «Si tratta di professionalità che nel settore della sanità in generale, e soprattutto in Cerba, hanno interessanti prospettive di carriera e di crescita – sottolinea Forziati –. Questo anche perché investiamo costantemente in formazione tecnico-professionale e manageriale: negli ultimi 3 anni abbiamo formato qualcosa come 900 persone tramite 11mila ore di corsi erogati tramite lezioni in aula, e-learning, webinar ed esperienza sul campo».

Far parte di Cerba HealthCare dunque vuol dire contribuire in prima persona alla costruzione di un gruppo di eccellenza, solido e proiettato al futuro. «Lavorare con noi – afferma Forziati– vuol dire soprattutto contribuire a migliorare la client experience e la qualità dei nostri servizi per offrire a ciascun individuo soluzioni all’avanguardia. L’impatto positivo che generiamo verso i nostri pazienti è frutto di passione, continuo aggiornamento e ricerca. Innovazione e digitalizzazione sono alla base del nostro approccio: la nostra expertise combinata con le nuove tecnologie ci garantisce una posizione di leadership nel settore Healthcare».

Le posizioni aperte in ambito sanitario:

8/Campania, Sardegna, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino tecnici di laboratorio che lavoreranno negli HUB e nelle strutture specializzate, fra le altre cose, in biochimica clinica, tossicologia, ematologia, microbiologia, virologia, anatomia patologica, genetica molecolare e citogenetica

che lavoreranno negli HUB e nelle strutture specializzate, fra le altre cose, in biochimica clinica, tossicologia, ematologia, microbiologia, virologia, anatomia patologica, genetica molecolare e citogenetica 5/Veneto, Basilicata, Lombardia, Campania, Lazio biologi

13/Puglia, Molise, Campania, Abruzzo, Lazio, Veneto infermieri

5/Campania, Lombardia operatori Call Center

12/Liguria, Lazio, Lombardia, Campania, Veneto, Molise front-office/segreteria

1/Puglia Medico Anatomopatologo

Le posizioni aperte in ambito organizzativo e corporate tra Roma e Milano:

1/Treasury Specialist

2/Accounting Coordinator

1/Business Controller

1/IT System Administrator Specialist

1/Data Analyst

1/IT Analyst

1/LIS Specialist

1/Legal Counsel