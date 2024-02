“Tramillecose” di Deira ha anche un videoclip

Dopo l’anteprima su MEI Web è ora disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di TRAMILLECOSE, il nuovo singolo di Erica Meneguzzo in arte DEIRA

Dopo l’anteprima su MEI Web è ora disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di TRAMILLECOSE, il nuovo singolo di Erica Meneguzzo in arte DEIRA. La cantautrice vicentina, che si era fatta conoscere al suo esordio come IononsonoeriKa, ritorna con un nuovo brano e ci fa conoscere un nuovo lato, dalle note intime ed invernali ma allo stesso tempo dai toni caldi e avvolgenti. È un brano leggero, spensierato, è una canzone felice, ma allo stesso tempo dalle connotazioni un po’ nostalgiche come l’autrice vicentina sa unire. Il brano è stato prodotto da Alex Marton, Damiano Ferrari e Luca Stefani.

Il video, diretto dalla Deorb Films, rappresenta la quotidianità della vita. Un’atmosfera spensierata, fluttuante, calma, intima, che appartiene all’innamoramento, tema centrale di questa canzone. Per rappresentare al meglio attimi della vita quotidiana era opportuno estrapolarli da essa, da situazioni reali. Il videoclip infatti è un viaggio: emotivo e fisico; un montaggio tra i tantissimi video che Deira ha nella galleria del suo cellulare. Nel viaggio spesso capita proprio di pensare a ricordi, a frammenti della vita quotidiana, alla nostra vita presente, passata, e a immaginare a volte un futuro; chissà perché il viaggio ci fa questo effetto, ci rende più vulnerabili, più semplici.

“È notte, fuori fa freddo, nevica, ti continui a girare e rigirare nel letto ma non riesci a dormire. Allora prendi la chitarra e ti siedi sulla scrivania e guardi fuori dalla finestra. Non c’è anima viva, solo tu e i tuoi pensieri, solo una pallida e sfocata luce di un lampione che illumina la neve sull’asfalto. Sei innamorato. Vorresti gridarlo a tutti, vorresti dirglielo, ma non riesci; è come se avessi delle parole incastrate, “incastrate tra i denti”, che non riesci a far uscire dalla bocca. Sono emozioni confuse, leggere, spensierate e felici. Due persone che si amano ma non riescono a dirselo… Tra la frenesia della quotidianità, pensieri, tra le tante cose che passano nella testa, TRA MILLE COSE da fare, c’è una persona che è al centro dei tuoi pensieri; questo ti fa stare bene, ti porta in un un ambiente confortevole e caldo che ti fa sentire a casa. Una dichiarazione d’amore in musica, una canzone che ti culla dolcemente come l’acqua calma di un lago. Qualcosa di leggero, di spensierato, di colorato, anche se vogliamo un po’ giocoso. Tramillecose l’accessorio “must have” da avere nell’armadio per affrontare questo inverno… e tutte le stagioni.”