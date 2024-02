Rentokil Initial acquisisce LFree

Il Gruppo Rentokil Initial, leader mondiale nella fornitura di servizi per la gestione degli infestanti e servizi per l’igiene, annuncia l’acquisizione di LFree

Il 2024 si apre all’insegna della crescita per il Gruppo Rentokil Initial. L’azienda, leader mondiale nella fornitura di servizi per la gestione degli infestanti e servizi per l’igiene, si amplia con l’ingresso LFree Srl, importante società italiana specializzata nei servizi di monitoraggio e consulenza per la gestione dei rischi legati alla contaminazione da Legionella.

L’operazione ha visto l’acquisizione dell’intera partecipazione nel capitale sociale di LFree Srl da parte della Rentokil Initial Italia S.p.A. che diventa pertanto socio unico; le due entità collaboreranno in modo sinergico sotto la direzione e il coordinamento della Capogruppo Rentokil Initial Plc. Grazie all’acquisizione di LFree, il Gruppo Rentokil Initial è in grado di rispondere alle emergenti richieste del mercato e a un tema – quello della Legionella – che sta assumendo sempre più rilevanza a livello legislativo e di sensibilità collettiva. Questa acquisizione consolida la presenza del Gruppo in Italia rafforzando ulteriormente il business e confermando la missione di Initial, divisione hygiene del Gruppo in cui la società sarà inclusa.

“L’acquisizione rappresenta un grande motivo di orgoglio per noi, una conferma della capacità dell’Italia di attrarre gli investimenti della casa madre inglese sul territorio nazionale, dimostrandosi così un paese chiave per la crescita e lo sviluppo del Gruppo Rentokil Initial.” – commenta Elena Ossanna, Amministratore Delegato di Rentokil Initial Italia – “La forte sinergia tra le due aziende, già impegnate a garantire la salute ed il benessere delle Comunità, consentirà di creare valore per tutti gli interlocutori del processo lavorativo: per gli shareholders, consolidando i risultati economici delle due realtà, e per i clienti, offrendo loro un’offerta più ampia data dalla complementarietà delle linee di business e da una presenza capillare fortificata sul territorio.”

Quando parliamo di Legionella, intendiamo un batterio responsabile di un’infezione – la legionellosi – che interessa prevalentemente l’apparato respiratorio e si trasmette tramite inalazione di aerosol contaminato dal batterio Legionella. Diventa quindi fondamentale adottare adeguate misure preventive volte a contrastare la moltiplicazione e la diffusione di Legionella negli impianti che in qualche modo generano nebulizzazione dell’acqua, come gli impianti idro-sanitari, di condizionamento, le torri di raffreddamento oppure gli impianti che distribuiscono ed erogano acque termali, piscine e vasche idromassaggio e di molti processi produttivi.

Il rischio di epidemie si previene da una parte tramite una corretta progettazione e realizzazione degli impianti, dall’altra e soprattutto attraverso la corretta gestione degli stessi ed il controllo dei livelli di Legionella. Questo controllo può avvenire solo tramite la verifica regolare e specifica di campioni di acqua, così da diminuire la probabilità di una contaminazione batterica grave ed intervenire prontamente ove necessario.

Il problema delle patologie legate alla proliferazione del batterio della Legionella sta diventando sempre più rilevante come evidenziato dal progressivo aumento del numero di casi, siamo infatti passati da 250 casi circa nel 2000 a 2.750 nel 20211, grazie anche ad una migliore identificazione e segnalazione delle infezioni. Conseguentemente si riscontra una progressiva attenzione legislativa al controllo di tutti i possibili rischi derivanti dal non monitoraggio del batterio, che trova il suo fondamento, oltre che nel Codice Civile, anche nel D. Lgs n. 81/08 che impone la valutazione del rischio biologico sui luoghi di lavoro e individua, nel datore di lavoro o nel titolare della struttura, il responsabile civile e penale al verificarsi di un evento dannoso per la salute dei lavoratori o degli utenti della struttura stessa e per ultimo anche Il Dlgs 18 del 2023 che aggiorna la disciplina sulle acque potabili, recepimento delle norme europee.

“Considerata la crescente strategicità del settore, il Gruppo Rentokil Initial ha deciso di estendere la gamma di servizi offerti alla gestione dei rischi legati alla Legionella, confermandosi e completando così il proprio posizionamento di esperti di Igiene a 360 gradi.” – commenta Gabriele Poggianti in qualità di Business Director Hygiene – “L’inclusione di questa nuova società permette a Initial di lavorare sempre più per diventare leader di settore facendo leva sulle competenze tecniche e scientifiche della società acquisita; incrementando la capillarità e la capacità di formazione della propria struttura operativa e fornendo così le giuste risposte alle esigenze e richieste di mercato sempre più forti.”

Considerato l’ingresso all’interno di un nuovo settore, il Gruppo Rentokil Initial ha individuato e scelto di acquisire una società di eccellenza in termini di competenza tecnica e professionale fondata da Francesco Santi oltre 17 anni fa. Francesco Santi, esperto di sicurezza e salute nei luoghi di vita e lavoro, specificatamente nella gestione rischio biologico, Legionella e Indoor Air Quality è anche Presidente di AIAS, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza dal 2019.

“Ho creduto subito in questo progetto e sono molto orgoglioso di questa collaborazione” – commenta Francesco Santi, fondatore di LFree – “Da sempre ho come obiettivo personale quello di diffondere la cultura della prevenzione dei rischi per garantire la salute, la sicurezza e la sostenibilità in tutti gli ambiti di vita e lavoro. Oggi la percezione del rischio legato alla Legionella è ancora fortemente sottostimata e i reali danni che questo batterio comporta sono sottovalutati. L’unione tra le competenze e le esperienze del personale di LFree e la capillare presenza sul territorio, l’integrazione con vari altri servizi del settore igiene di una grande organizzazione quale è Rentokil Initial permetterà un ulteriore sviluppo dei servizi volti alla garanzia del completo rispetto delle norme e delle più moderne best practice nel settore per tutti i Clienti.”

Un’acquisizione che trova valore e rafforza la nuova missione aziendale di “Proteggere le persone, migliorare la qualità della vita e preservare il pianeta”. Una missione volta a salvaguardare la salute ed il benessere delle persone attraverso azioni mirate ad ottenere ambienti sani, protetti e più sicuri grazie ai servizi non solo di igiene, ma anche di prevenzione all’interno di luoghi pubblici e di lavoro.

Grazie all’unione con LFree, Rentokil Initial sarà ancora più vicina ai propri clienti e potrà mettere al loro servizio un ampio know-how tecnico e un’offerta diversificata di servizi per l’igiene, frutto anche dei continui investimenti in ricerca e sviluppo che il Gruppo sostiene per essere sempre all’avanguardia nella gestione e monitoraggio di agenti patogeni in grado di causare malattie nelle persone. Tutte le soluzioni offerte da Rentokil Initial nascono infatti dalle attività condotte presso il Centro di Ricerca internazionale con sede nel Regno Unito e dall’esperienza del Gruppo che opera oggi in più di 90 Paesi a livello globale.