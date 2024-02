Previsioni meteo 22 febbraio 2024: instabilità al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 22 febbraio 2024: tempo in peggioramento al Nord e parte del Centro con piogge sparse e nevicate in montagna

Dopo una breve pausa asciutta, condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia mentre si avvicina un weekend che potrebbe essere piuttosto dinamico. Nella giornata di oggi avremo precipitazioni sparse al Nord e sul versante tirrenico del Centro, con nevicate sull’arco alpino a quote di poco superiori ai 1000 metri. Domani stesso scenario, con piogge più diffuse su tutto il settentrione e su tutte le regioni centrali: quota neve in calo per un graduale abbassamento delle temperature. Secondo le ultime uscite dei modelli meteo il weekend sarà all’insegna del maltempo, con quota neve in discesa su gran parte dell’Italia.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 22 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole in transito, locali piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi. Al pomeriggio tempo in peggioramento con piogge sparse su tutti i settori, più intense al Nord-Ovest. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 1200-1400 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite, deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio cieli nuvolosi con locali piogge sui settori tirrenici, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio tempo stabile con nuvolosità e schiarite su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole in transito, locali piogge sulla Campania. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .