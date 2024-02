Iosonouncane online con il video di “Sacramento”

IOSONOUNCANE prosegue il suo percorso e dopo l’album “QUI NOI CADIAMO VERSO IL FONDO GELIDO – Concerti 2021-22”, presenta il video dell’inedito “Sacramento”

IOSONOUNCANE prosegue il suo percorso e dopo l’album “QUI NOI CADIAMO VERSO IL FONDO GELIDO – Concerti 2021-22”, registrato completamente dal vivo e uscito il 10 novembre per Numero Uno (Sony Music) / Tanca Records (Trovarobato), presenta il video ufficiale realizzato per il brano inedito “Sacramento”.

Guarda il video di “Sacramento”

Il video, nato grazie alle ricerche d’archivio e al montaggio di Alessandro Gagliardo, con il quale l’artista aveva collaborato per il film “Gli ultimi giorni dell’umanità” di Enrico Ghezzi, vuole essere un omaggio a Tonino Casula. Casula, artista e scrittore sardo nato a Seulo nel 1931, si è occupato per tutta la vita di sperimentazione e videoarte. Negli anni ’50 ha insegnato nella scuola elementare di Buggerru, paese minerario sulla costa sud-ovest della Sardegna. In questo periodo ha realizzato le riprese in super8 dei bambini sulle dune di San Nicolò che confluiranno nel film “Buggerru a scuola nel 1953”, da cui sono state estratte le immagini del video per gentile concessione dei familiari. Le digitalizzazioni delle pellicole Super8 di Tonino Casula, sono state realizzate dalla Società Umanitaria Cineteca di Sardegna di Cagliari.

“Sacramento”, scritta e composta da IOSONOUCANE, è stata registrata dall’artista sardo (sintetizzatore, rumori, voce), insieme ad Amedeo Perri (sintetizzatori) e Simone Cavina (percussioni). Le registrazione e mix sono di Andrea Rovacchi, il master di Domenico Vigliotti.

“QUI NOI CADIAMO VERSO IL FONDO GELIDO – Concerti 2021-22” è un disco dal vivo molto lontano dalla dimensione del best of, con molti brani inediti, frutto dell’improvvisazione e dell’interplay tra i musicisti, risultato di incontri musicali irripetibili. Con le sue due ore di musica e i due terzi dei brani inediti, questa uscita discografica costituisce il nuovo album dell’artista sardo.

Il titolo “QUI NOI CADIAMO VERSO IL FONDO GELIDO” è una traduzione in italiano di un verso del brano “Ojos” contenuto in IRA.

Il disco è uscito in doppio CD, triplo LP nero 180gr e LP arancione / trasparente in edizione limitata per lo Store Sony Music.