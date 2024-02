Gli studenti fuori sede potranno votare alle elezioni Europee

Gli studenti fuori sede potranno votare alle prossime elezioni Europee. Il Pd chiederà l’estensione della possibilità anche per chi si trova altrove per ragioni di cura o lavoro

In Commissione Affari costituzionali al Senato è stato approvato, nell’ambito del decreto elezioni, l’emendamento proposto da Fratelli d’Italia, e sottoscritto da tutti i gruppi, per consentire il voto agli studenti fuori sede alle prossime elezioni europee. L’emendamento è stato votato all’unanimità. Il PD, preannuncia Andrea Giorgis, chiederà con un emendamento in Aula che il voto fuori sede venga reso possibile nel comune di non residenza anche per coloro che per ragioni di cura o lavoro non possono votare nel loro comune di residenza. La proposta è condivida anche da Azioe e Avs.