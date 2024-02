Fradiavolo apre una seconda pizzeria a Roma nel quartiere Ostiense

Fradiavolo apre il suo secondo locale romano, nel cuore del quartiere Ostiense, in via Porto Fluviale. Un’apertura che porta a 27 il numero totale delle pizzerie del brand

Fradiavolo sceglie il place to be più underground della capitale per aprire il suo secondo locale romano, nel cuore del quartiere Ostiense, in via Porto Fluviale. Un’apertura che porta a 27 il numero totale delle pizzerie del brand – presieduto da Mauro D’Errico e Gianluca Lotta in portfolio a Gioia Group- che ha saputo creare una nuova esperienza di gusto grazie a modo inedito di gustare e di vivere la pizza.

A partire dal concept stesso del locale. Infatti, le finiture e i complementi di arredo identitari del dna di Fradiavolo, in cui spiccano pezzi vintage in dialogo con materiali di recupero, sono graffiati dalla mano dello street artist Edo Bansone che ha firmato i muri interni dello spazio. Una scelta non casuale che amplifica il fascino underground del quartiere, dovuto dalle numerose opere di street art che ne decorano i palazzi per un risultato che unisce pizza, arte e design studiato appositamente dallo studio di architettura VELVET di Gianluca Bocchetta e soci (Giulia Farinotti e Alessio Primavera) con il quale Fradiavolo ha inaugurato una preziosa collaborazione.

E non è la sola partnership. Il brand ha infatti coinvolto nel suo progetto anche il celebre cocktail bar romano Freni&Frizioni Draft per proporre, nel suo menu, l’inedito binomio pizza & cocktail.

“Sono entusiasta del nostro secondo locale nella capitale, il primo con una grande collaborazione con Freni & Frizioni. Nasce così un nuovo capitolo della storia di Fradiavolo che abbinerà pizza e cocktail, in un quartiere iconico della piazza romana” ha dichiarato Mauro D’Errico – Presidente e Founder di Fradiavolo.

Senza dimenticare la pizza, protagonista assoluta della proposta del brand che, grazie al bilanciamento perfetto degli ingredienti, al processo produttivo innovativo che riduce l’impatto ambientale e a tre esclusive tipologie di impasto, permette una vera e propria pizza experience unica nel suo genere.

Fradiavolo Roma Ostiense

Via del Porto Fluviale, 7/C – 00155 Roma (RM) Italia Orari: Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Domenica: 12:00-15:00 – 19:00-23:00 Venerdì-Sabato: 12:00-15:00 – 19:00-00:00