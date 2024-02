Burger King lancia le sue prime sneaker in edizione limitata

Le nuove “sneakers di Burger King” verranno svelate nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio con una maxi-installazione in Darsena a Milano

Burger King® Restaurants Italia firma il suo primo merchandising con il lancio di un esclusivo paio di sneakers in edizione limitata. Le “sneakers di Burger King” saranno svelate venerdì 23 febbraio alle 18:30 con una maxi-installazione in Darsena a Milano: una struttura gonfiabile tridimensionale che riprende una replica esatta delle scarpe.

La presentazione delle sneakers di Burger King in Darsena sarà accompagnata da un esclusivo DJ set dalle 18:00, dalla presenza di influencer e da attività di sampling drive-to-store legate ad una promo creata ad hoc per l’occasione: dal 23 al 25 febbraio, infatti, sarà possibile acquistare un Whopper menù medio in promozione. Inoltre, dal 23/02 al 13/03 con una spesa minima di 10€ sui prodotti Burger King tramite il programma fedeltà “BE THE KING”, sarà possibile partecipare al concorso per aggiudicarsi via anteprima una delle 50 scarpe in palio.

Ma non finisce qui! Il lancio renderà protagonisti anche l’Edicola Radetzky in Darsena, con brandizzazioni ad hoc, e il ristorante Burger King di Viale Tibaldi 11, le cui vetrine si vestiranno per l’occasione con una creatività focalizzata su due momenti: uno di teaser e uno successivo di reveal. Le sneakers saranno poi esposte all’interno del ristorante, custodite in due teche-scrigno per celebrare questo nuovo iconico merchandising firmato Burger King.

Nelle Sneakers di Burger King, i colori e gli elementi del brand e del suo prodotto più iconico, il Whopper, si fondono con l’attualissima silhouette della scarpa, dando vita a un modello esclusivo, che rimanda all’unicità del brand. La corona posizionata sui lacci, le striature laterali con riferimento ai colori delle salse e il claim “Have it Your Way” sulla suola e all’interno della calzatura sono solo alcuni dei dettagli che rendono originale la scarpa, tra moda, ironia e stile. Le scarpe sono poi inserite all’interno del classico packaging firmato Burger King, proprio come il Whopper.

Il lancio delle sneakers, che vedrà un’amplificazione sul mese di febbraio grazie ad una campagna di comunicazione integrata, è stato ideato da Content+, la content unit di Mindshare, e da Madhouse, che ha seguito la produzione dell’evento e la proposta creativa della scarpa. Le attività di ufficio stampa sono curate invece dall’agenzia PR, Hill & Knowlton.

Un piccolo grande passo del brand leader nella ristorazione veloce all’interno del mondo del merchandising con un modello di scarpe che non si rivolge solo agli appassionati di sneakers, ma, in pieno stile Burger King, è realizzato per incontrare i gusti di tutti.