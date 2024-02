Biden insulta Putin che replica: “Come un cowboy di Hollywood”

Ad un evento elettorale a San Francisco, Biden ha usato parole sopra le righe per apostrofare Vladimir Putin, usando il termine “crazy sob”. Il leader russo: “Sembra un cowboy di Hollywood”

Non solo “butcher”, macellaio in Ucraina, ma anche “crazy sob“, acronimo per “son of a bitch“, che detta bene suona come pazzo figlio di donna prostituta: sarebbe questo Vladimir Putin, visto, e insultato, da Joe Biden. Secondo l’agenzia di stampa Associated Press, le parole sono state pronunciate dal presidente americano a San Francisco, di fronte ad alcuni giornalisti a margine di un incontro di raccolta fondi in vista della sua candidatura alle elezioni di novembre per la Casa Bianca. Stamane è giunto un commento dal Cremlino, attraverso il portavoce Dmitrij Peskov: “Questo vocabolario”, ha detto il responsabile, “non fa che svilire l’America”. Il collaboratore di Putin ha aggiunto: “Forse è una sorta di tentativo di sembrare un cowboy di Hollywood“.

Non è la prima volta che Biden usa l’acronimo “sob”. Era accaduto anche nel 2022 e il destinatario dell’insulto era stato un cronista di Fox News, un’emittente televisiva considerata più vicina ai repubblicani e all’ex presidente Donald Trump che non ai democratici.

Biden, che ha 81 anni e che nel 2021 è già divenuto il capo di Stato più anziano a insediarsi nella storia d’America, si era espresso di recente sia sul conflitto armato in Ucraina che sulla morte in carcere di Aleksej Navalny. Il decesso dell’oppositore russo, aveva detto il presidente, è “senza dubbio la conseguenza di qualcosa fatto da Putin e dai suoi scagnozzi“.