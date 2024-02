Zepbound e Mounjaro fanno volare il fatturato di Eli Lilly

Il fatturato di Eli Lilly ha superato le aspettative grazie alle vendite del farmaco per la perdita di peso Zepbound e del trattamento del diabete Mounjaro

Eli Lilly ha comunicato che il fatturato e gli utili del quarto trimestre 2023 hanno superato le aspettative di Wall Street, grazie alle vendite del farmaco per la perdita di peso Zepbound e del trattamento del diabete Mounjaro, entrambi a base di tirzepatide.

Nel quarto trimestre, il gigante farmaceutico ha generato ricavi per $9,35 mld, un balzo del 28% rispetto allo stesso periodo del 2022 e superiore agli 8,93 miliardi di dollari attesi dagli analisti. Anche l’utile rettificato di 2,49 dollari per azione ha superato le stime di consenso di 2,22 dollari per azione.

Il blockbuster di Lilly, Mounjaro (tirzepatide), è stato uno dei principali generatori di ricavi del quarto trimestre, con oltre 2,2 miliardi di dollari di vendite, un balzo rispetto ai 279 milioni di dollari di un anno fa. L’altro farmaco primario per il diabete Trulicity ha registrato 1,6 miliardi di dollari di vendite nel trimestre, segnando un calo del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a causa di ritardi nell’evasione degli ordini.

Il rapido lancio di Mounjaro ha contribuito a portare il fatturato di Lilly lo scorso anno a 34 miliardi di dollari, con un aumento del 20% rispetto al 2023. Il farmaco per la perdita di peso Zepbound, approvato dalla Fda solo nel novembre 2023, ha registrato 175 milioni di dollari di vendite nel quarto trimestre, i primi risultati trimestrali del farmaco.

Lilly ha dichiarato di continuare a sperimentare e prevedere “ritardi intermittenti nell’evasione degli ordini di alcune dosi di Mounjaro, data la notevole richiesta, che si prevede inciderà sui volumi”.

Anche Verzenio, abemaciclib, il trattamento di Lilly per il cancro al seno, ha registrato un’impennata significativa delle vendite nel trimestre, assicurando 1,1 miliardi di dollari di vendite e un aumento del 42% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Lilly registra anche una nota negativa nello sviluppo della pipeline in quanto in uno studio di Fase III che sta testando abemaciclib in pazienti con cancro alla prostata resistente alla castrazione, combinato con abiraterone, il farmaco non ha raggiunto l’endpoint primario.

“Il 2023 è stato un anno di grandi risultati per Lilly, che ha fornito farmaci che cambiano la vita a un numero di pazienti mai visto prima, con una conseguente forte crescita dei ricavi”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Lilly David Ricks in un comunicato. Abbiamo fatto avanzare la nostra pipeline di nuovi farmaci per malattie gravi e abbiamo creato nuove partnership e modalità di collaborazione innovative per incrementare la pipeline”. Lilly ha investito nella qualità, nell’affidabilità e nella resilienza della sua catena di fornitura con nuovi impianti e linee di produzione avanzate negli Stati Uniti e in Europa”.

Per far fronte alla domanda crescente di questi farmaci, Lilly intende continuare a espandere le proprie capacità produttive, poiché prevede che quest’anno la domanda dei suoi prodotti per la perdita di peso sarà probabilmente “superiore” all’offerta. Secondo un rapporto dell’analista Mohit Bansal di Wells Fargo, Lilly prevede di investire 2,5 miliardi di dollari in un nuovo impianto di produzione in Germania, dando più spazio alla produzione di GLP-1 al di fuori dei siti in North Carolina. Il rapporto sottolinea inoltre che questa espansione dell’impronta produttiva di Lilly è “benvenuta” dopo le recenti mosse di Novo Nordisk, tra cui l’acquisizione di 16,5 miliardi di dollari del CDMO Catalent, avvenuta lunedì scorso.

Lilly è solo la seconda azienda farmaceutica a entrare nel mercato della perdita di peso con un prodotto approvato dalla Fda, ma Novo Nordisk è già molto avanti, con oltre 33 miliardi di dollari di vendite nel 2023, grazie ai suoi blockbuster Wegovy e Ozempic, che la scorsa settimana hanno battuto le aspettative degli analisti con una crescita del 38% delle vendite nel settore GLP-1 e del 147% nell’obesità.

Un 2024 in crescita

Per il 2024, l’azienda prevede un fatturato compreso tra i 40,4 e i 41,6 miliardi di dollari, trainato dai “nuovi prodotti” che controbilancia il prevedibile calo delle vendite di Trulicity.

La domanda potrebbe salire ancora, se le incretine si dimostreranno utili per una comune malattia del fegato nota come steatoepatite associata a disfunzione metabolica, o MASH. Martedì scorso Lilly ha rivelato segnali incoraggianti in tal senso: Mounjaro ha infatti aiutato a risolvere i sintomi della NASH nel 74% dei pazienti che hanno ricevuto una dose elevata in uno studio di Fase 2, rispetto al 13% dei partecipanti che hanno assunto un placebo.

Questo risultato è “il migliore che qualsiasi farmaco MASH abbia mai mostrato nella fase 2 o nella fase 3”, ha scritto Steven Seedhouse, analista di Raymond James, in una nota ai clienti. Tuttavia, sarà importante disporre di dati dettagliati, poiché le informazioni fornite da Lilly non erano chiare su quanto il trattamento abbia contribuito a risolvere la fibrosi.

Dopo l’annuncio di Lilly, le azioni di altre aziende con farmaci in fase di sviluppo per la MASH, tra cui Madrigal Pharmaceuticals e Akero Therapeutics, sono scese.

Lilly potrebbe ottenere un’altra spinta da un altro punto di vista. Entro poche settimane l’Fda deciderà sull’approvazione del donanemab, il suo trattamento per la malattia di Alzheimer.