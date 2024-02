Teva cederà la sua attività di principi attivi farmaceutici (API)

Teva ha confermato l’intenzione di cedere la sua attività di principi attivi farmaceutici (API) come parte del suo continuo spostamento strategico verso la crescita

Teva ha confermato l’intenzione di cedere la sua attività di principi attivi farmaceutici (API) come parte del suo continuo spostamento strategico verso la crescita. Lo scorso luglio sono emerse voci secondo cui Teva stava valutando le opzioni per l’unità, che secondo alcune fonti potrebbe fruttare 2 miliardi di dollari in caso di vendita.

L’attività, che comprende circa 350 API e impiega circa 4300 lavoratori in tutto il mondo, ha generato un fatturato di 568 milioni di dollari in vendite a terzi nel 2023. L’amministratore delegato Richard Francis ha dichiarato che la cessione “ci consentirà di concentrarci maggiormente sul nostro core business, di continuare a investire nei nostri fattori di crescita, di accelerare la nostra pipeline di prodotti innovativi e biosimilari e di posizionare il nostro portafoglio e la nostra pipeline di prodotti generici per guidare la crescita futura”.

Teva ha lavorato per ridurre il suo debito che pochissimi anni fa era arrivato a di 35 miliardi di dollari in mezzo a sfide legali che la accusano di aver contribuito alla crisi degli oppioidi negli Stati Uniti, mentre è alle prese con la perdita dell’esclusività per il suo trattamento della sclerosi multipla Copaxone (glatiramer acetato).

Secondo il rapporto sugli utili dell’azienda pubblicato mercoledì, Teva ha ridotto il debito netto a 16,6 miliardi di dollari. Per il 2024 ha previsto un fatturato di 15,7-16,3 miliardi di dollari, sostanzialmente stabile rispetto ai 15,8 miliardi di dollari dello scorso anno.

L’azienda ha delineato la sua strategia di crescita nel maggio dello scorso anno, dichiarando di voler “puntare tutto” per incrementare le vendite di Austedo (deutetrabenazina), un trattamento per la malattia di Huntington e la discinesia tardiva che dovrebbe generare oltre 2,5 miliardi di dollari entro il 2027. Il farmaco ha registrato vendite per oltre 1,2 miliardi di dollari lo scorso anno, con un aumento del 28% rispetto al 2022.

Anche Ajovy (fremanezumab), farmaco contro l’emicrania, e Uzedy (risperidone), trattamento contro la schizofrenia, oltre a una pipeline di sette biosimilari in fase di sperimentazione III o già in fase di revisione, dovrebbero contribuire alla crescita.

Teva prevede di completare la prevista cessione di API nella prima metà del 2025, se riuscirà a concludere un “accordo soddisfacente”. L’azienda ha tuttavia precisato che non ci sono garanzie né sui tempi né sulla struttura di un eventuale accordo, né sul fatto che se ne raggiunga uno. Nel frattempo, il capo dell’API, R. Ananth, ha dichiarato che l’obiettivo dell’unità al di fuori di Teva sarà quello di “cogliere maggiori opportunità con clienti terzi, sfruttare la propria tecnologia, espandere le proprie capacità e continuare a supportare i produttori di farmaci generici e gli innovatori, Teva compresa, in tutto il mondo”.