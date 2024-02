Previsioni meteo 21 febbraio 2024: breve pausa asciutta

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 21 febbraio 2024: tempo in miglioramento anche al meridione ma entro il weekend torna il maltempo

Condizioni meteo in miglioramento su tutta l’Italia dopo le piogge sparse portate nei giorni scorsi dal transito di una debole perturbazione. Nella giornata di oggi avremo clima asciutto da Nord a Sud con temperature stazionarie ma questo scenario è destinato a non durare a lungo. Già domani tempo atteso in deciso peggioramento su Liguria e settori a nord del Po. Secondo i modelli, meteo perturbato al nord nella giornata di venerdì 23 febbraio con precipitazioni di forte intensità in graduale estensione al medio-alto Tirreno. E a seguire ancora piogge: maltempo diffuso nel corso del prossimo weekend con piogge, temporali e neve in montagna da nord a sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 21 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole, deboli piogge sulla Liguria. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole in transito. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni, locali piogge su Calabria e Sicilia. Al pomeriggio tempo instabile con deboli precipitazioni diffuse specie sui settori Peninsulari e sulla Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulla Sicilia, nuvoloso ma asciutto altrove. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .