Napoli: due auto inghiottite da una voragine al Vomero

Napoli, si apre voragine al Vomero: inghiottite due auto in transito. Gli occupanti sono stati salvati dai vigili del fuoco

Alle cinque di questa mattina una grossa voragine si è aperta a Napoli, nel quartiere Vomero. Interessato il manto stradale di via Morghen, angolo via Bonito. Come riferisce in una nota di palazzo San Giacomo, il crollo ha inghiottito un albero e due vetture in transito. Gli occupanti, salvati dai vigili del fuoco, non hanno riportato gravi conseguenze, ancora in corso il recupero delle auto.

LA VORAGINE AL VOMERO

Dalle prime verifiche sembrerebbe collassata la fogna e risulta spezzata la condotta idrica di carico che è stata chiusa, nella zona di San Martino e da piazza Vanvitelli a salire è stata quindi interrotta la fornitura di acqua. Previsto lo sgombero dello stabile di via Morghen vicino alla voragine. In via Kerbaker, sottoposta rispetto al luogo del crollo, si registra una copiosa fuoriuscita di acqua da alcuni terranei ed alcuni appartamenti sono stati allagati. Anche in via Solimena, dove recentemente si era registrato il cedimento di una conduttura idrica, è presente una copiosa fuoriuscita di acqua.

Sul posto, oltre i vigili del fuoco, presente la polizia locale, il 118 e le squadre di Abc. Via Morghen è chiusa all’altezza di via Bonito. Le auto dirette a San Martino girano per via Morghen- Cimarosa- Michetti. Le auto che provengono da San Martino scendono per via Michetti – Cimarosa – Donizetti. Via Michetti e via Cimarosa a doppio senso