Mediaset tenta Fabio Fazio, Pier Silvio: “Se vuoi, siamo qua”

Durante la serata dedicata a Maurizio Costanzo e condotta da Fabio Fazio, Pier Silvio Berlusconi si è rivolto al conduttore con una battuta che è sembrata un corteggiamento

Fabio Fazio chiamato a condurre la serata speciale dedicata a Maurizio Costanzo al teatro Parioli di Roma. È un segnale di un corteggiamento da parte di Mediaset? Chissà, i rumors sul web corrono e in molti hanno interpretato questo fatto come un segno della possibile volontà di chiamare Fazio a Mediaset. Ma non è tutto. Durante la serata, l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che era ospite della serata, ha detto a Fazio: “Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare ‘quotidiano’, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua“.

IL CONDUTTORE: “NE RIPARLIAMO TRA QUALCHE ANNO”

Questa la risposta di Fazio: “Eh, io ho appena iniziato sul Nove. Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno“. Il contratto che Fazio ha firmato con Nove quest’estate, è partito da settembre e ha una durata di quattro anni. Prima di iniziare a Nove, Fazio ha lavorato per 20 anni nel servizio pubblico e il suo spostamento ha sollevato molte polemiche e accuse alla Rai che si lasciava scappare un ennesimo talento, e che talento. La notizia della firma a Nove, infatti, era stata preceduta da un periodo di silenzio sul rinnovo del programma Che tempo che fa, da anni programma di attualità e intrattenimento considerato di punta all’interno del servizio pubblico. Il giornalista, però, salutando la Rai, aveva comunque precisato che “non era stato cacciato dalla Rai”. Un futuro in Mediaset? L’ipotesi sembra in realtà abbastanz aremora, sia per i quattro anni firmati con Discoery, sia per il fatto che Fazio, di recente, aveva fatto sapere che dopo l’avventura su Nove sarebbe andato in pensione. Si vedrà.