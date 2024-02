“La mente mente” è il nuovo singolo di Giosef

“La mente mente”, il nuovo singolo del cantautore Giosef, è online su tutte le piattaforme streaming e in video lirycs su youtube

Il brano vuole mettere in risalto uno strumento che madre natura ci ha donato ma che a volte se non si sta attenti potrebbe essere il più grande ostacolo da superare. "Quante volte la Mente ci frena? quante volte ci limitiamo per paura di fallire o per paura di essere giudicati? Proprio per questo ho deciso di creare qualcosa che ancora non avevo mai fatto, un CONCERTO a TEATRO, nella mia città, il mio sogno più grande. Se sto ad ascoltare la Mente, avrei già abbandonato l'idea da tempo e invece eccomi qui ad organizzare qualcosa che va oltre la mia zona di comfort con entusiasmo e passione" racconta Giosef.

Il brano è il quarto estratto che prosegue il lancio del nuovo progetto discografico “Amore e Psiche”, in uscita proprio il giorno “DEL CONCERTO dei 4 Elementi” ed è scritto e composto dall’artista in collaborazione con l’ormai fedele etichetta discografica Yourvoice Records con arrangiamento e registrazione a cura di Marco Giorgi.