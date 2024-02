“Dove eravamo rimasti” è la nuova canzone di Paolo Amati

Si intitola “Dove eravamo rimasti” ed è il nuovo brano del cantautore romano Paolo Amati, specchio ed anima di un’epoca

Negli store online ed è disponibile per le radio italiane “Dove Eravamo Rimasti”, nuovo singolo del cantautore e arrangiatore romano Paolo Amati. Il brano è una profonda immersione nel passato. Un viaggio emozionale che porta a rivivere gli intensi anni ‘80 attraverso storie di amore, amicizia e nostalgia, incanalate nei ricordi di un tempo in cui il walkman e le espadrillas colorate erano il simbolo di una generazione. Ricordi che diventano foto che, nella mente di chi li ha vissuti, non sbiadiranno mai.

Ascolto del brano: https://www.youtube.com/watch?v=K5EkoEzCWMs

Andrea e Paolo Amati iniziano la loro attività, poco più che ragazzini, nei primi anni ’80. Dopo anni di formazione in diversi studi di registrazione arrivano i primi lavori importanti. Nei primi anni ’90 arrangiano brani di Bungaro (allora esordiente cantautore di talento), Mietta, Stefania La Fauci, Flavia Fortunato e Pupo. (Per gli ascolti clicca sui link in fondo alla pagina).

Gianni Morandi e il tour

Nel ’93 l’incontro con Gianni Morandi. Dopo alcuni lavori/test di rodaggio, parte una lunga, intensa e proficua collaborazione. Andrea e Paolo come musicisti, fanno parte della band del tour MORANDI MORANDI, detto anche “il tour dell’autobus“, 270 repliche in tutto il mondo con palcoscenici importanti quali il PALACE THEATRE di Broadway ed il MAPLE LEAF GARDEN di Toronto. Clicca qui per i dettagli del tour MORANDI MORANDI (Il tour dell’autobus)

Giovane amante mia e La Regina dell’ultimo tango

Nel ’95 firmano insieme a Biagio Antonacci due successi di Morandi: GIOVANE AMANTE MIA e LA REGINA DELL’ULTIMO TANGO, che puoi ascoltare nei link in fondo pagina. GIOVANE AMANTE MIA riporta, dopo anni di assenza, Morandi nella top ten del ’96. LA REGINA DELL’ULTIMO TANGO, grazie anche al Festivalbar (noto programma dell’epoca) diventa un successo estivo di quell’anno.

Nel frattempo, sempre nel ’96 arrangiano CANZONE PER LA MIA EX RAGAZZA, brano dell’esordiente cantautore Marco Adami, prodotto da Bruno Zambrini, che per un lungo periodo diventa un tormentone su Videomusic, la più nota emittente a carattere musicale di quegli anni. (Ascolta QUI)

Festival di Sanremo

Nel 1998 partecipano al Festival di Sanremo come compositori ed arrangiatori del brano COME IL SOLE interpretato dai Percentonetto (ascolta).

30 volte Morandi

Nel 1999 arrangiano parte dell’album 30 VOLTE MORANDI, rivisitazione di alcuni fra i più famosi brani del grande interprete. Una parte degli arrangiamenti viene affidata da Morandi ad Andrea e Paolo, l’altra al maestro Leonardo De Amicis (qui il dettaglio). Il CD contiene anche l’inedito CANZONE LIBERA, scritto da Eros Ramazzotti (ascolta) e VENTO, duetto interpretato da Morandi e dal soprano francese Emma Shapplin, entrambi arrangiati e mixati da Andrea e Paolo. (ascolta).

Cinepanettoni Boldi/De Sica

Dai primi del 2000 cominciano ad occuparsi di realizzazioni musicali per il cinema, lavorando soprattutto nei cinepanettoni di Boldi e De Sica come collaboratori del M° Bruno Zambrini, uno dei più importanti compositori italiani di tutti i tempi. Arrangiamenti di Andrea e Paolo Amati sono infatti presenti praticamente in tutti i film “cinepanettoni” con Massimo Boldi e Christian De Sica di quegli anni. Nel cinepanettone 2003, Natale in India, insieme agli arrangiamenti di alcuni brani portanti in stile Bollywood/pop, mitico è l’arrangiamento della canzone originale del rapper Vomito (Enzo Salvi), una sorta di Eminem nostrano e molto ruspante (ascolta qui).

Nel 2008 compongono, insieme a Bruno Zambrini, il brano QUIEREME per il film NATALE IN CROCIERA campione d’incassi di quell’anno (ascolta). Nel 2010, per il cinepanettone Natale in Sudafrica, realizzano la cover di Zangalewa, brano portato al successo da Shakira come Waka Waka. La cover diventerà la title track del film (ascolta qui). Nel 2011 A&P realizzano la cover del famoso successo internazionale anni ’80 Dolce Vita di Ryan Paris. Il brano, presente per un certo periodo anche nelle hit dance italiane ed europee, viene cantato da Paolo ed il noto DJ Bob Sinclar ne farà un remix inserito poi nella colonna sonora del cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina (ascolta qui).

Altri Film

Nel 2011 realizzano l’arrangiamento cover del brano NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE, interpretato da Paola Cortellesi (ascolta). Il brano diventa la track title dell’omonimo film di Massimiliano Bruno con il quale, Andrea e Paolo, scrivono anche il brano SENTI IL SENTIMENTO utilizzato poi a mo’ di firma dal regista stesso in altri suoi successivi film.

Nel 2012 altre loro realizzazioni sono presenti nei film GLADIATORI DI ROMA ed E’ NATA UNA STAR con Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo (ascolta HOT & BOTHERED), così come nel 2013 nel film PAZZE DI ME (ascolta COCCO e DRILLI) e nel 2014 nel film MA TU DI CHE SEGNO SEI. Intanto, sempre nel 2014, su etichetta Danceit esce il loro singolo METROLOVE, il nome del project è Amati Bros.

Spotify Projects/Brands

Dal 2015 decidono di dar vita a diversi brand artistici (Amati Bros, Alounge Team, Taylor & Son, Gavia) con cui sviluppano un’intensa attività compositiva e realizzativa di musica pop, ambient, lounge, chillout, relaxing destinata al mercato estero ma anche molto programmata da tante radio italiane e straniere e con importanti numeri su Spotify dove questi brands hanno oltre due milioni di ascolti/plays annuali in tutto il mondo e oltre 40.000 ascoltatori/listeners mensili (maggiori dettagli QUI).

Nel 2016, con il project T-Pam, esce il singolo intitolato ANOTHER SPECIAL DAY che vede la collaborazione con l’artista Michael Lane, protagonista di The Voice of Germany, seguito nel 2017 da BACK TO YOU. Il progetto T-Pam continua poi negli anni successivi con vari featuring e realizzazioni sempre molto programmate dalle radio italiane.

Indie Music

Nel 2019 compongono e realizzano il singolo di Veronica Ventavoli (3a a Sanremo Giovani 2005) intitolato FRANCESCO ORA LO SA; singolo molto programmato in alcuni network radio italiani. (ascolta). Questo singolo verrà seguito da GESSO o MATITA (ascolta qui), altro brano indie molto programmato in radio.

La mia banda suona il pop

Nel 2020, insieme al M° Bruno Zambrini e a Marco Adami compongono ed arrangiano COSE INFINITE (ascolta), canzone scritta appositamente per il film di Fausto Brizzi, LA MIA BANDA SUONA IL POP. Sempre nel film è presente anche SEMPLICEMENTE COMPLICATA (TU TURU TURU) anche questa arrangiata da Andrea e Paolo.

La loro attività artistica con i vari brand/project creati continua anche nel 2023 con molte uscite che si possono ascoltare su SPOTIFY (clicca QUI)