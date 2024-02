Previsioni meteo 20 febbraio 2024: perturbazione verso Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 20 febbraio 2024: miglioramento del tempo al Nord, piogge sparse sulle regioni centro-meridionali

Condizioni meteo parzialmente instabili sull’Italia per il passaggio di una debole perturbazione che già nella giornata di ieri ha raggiunto le regioni settentrionali. Oggi lo scivolamento del nucleo instabile verso Sud determinerà un miglioramento del tempo al settentrione e precipitazioni sulle aree centro-meridionali della nostra Penisola.

Principali centri di calcolo che confermano per la seconda parte della settimana l’isolamento del campo anticiclonico in pieno Oceano Atlantico, favorendo la discesa sull’Europa di una vasta saccatura. Tempo atteso in deciso peggioramento su Liguria e settori a nord del Po dalla giornata di giovedì. Meteo perturbato al nord nella giornata di venerdì 23 febbraio con precipitazioni di forte intensità in graduale estensione al medio-alto Tirreno. Maltempo diffuso nel corso del prossimo weekend con piogge, temporali e neve in montagna da nord a sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 20 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole, deboli fenomeni sui settori alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo salvo isolate pioviggini su Alpi orientali e Nord-Est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole, deboli piogge sul Triveneto. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni, locali piogge su Marche e Lazio. Al pomeriggio tempo instabile con deboli precipitazioni diffuse con neve in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi, più asciutto sulla Toscana. Neve oltre i 1500-1600 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni, locali piogge su Campania e Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo instabile con deboli precipitazioni diffuse specie sui settori Peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi, localmente intensi su Campania e Calabria. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .