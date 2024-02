Johnny Depp arriva a Torino per le riprese del film su Modigliani

L’attore Johnny Depp a Torino per le riprese del biopic su Modigliani. Nel cast di ‘Modì’ Al Pacino, Luisa Ranieri e Riccardo Scamarcio

Johnny Depp arriva a Torino per girare alcune scene di ‘Modì’, biopic su Amedeo Modigliani che lo vede per la seconda volta dietro la macchina da presa. ‘Modì’ sarà girato preso la sede dislocata dei Tuscany Film Studios di Andrea Iervolino.

“Sono orgoglioso di portare a Torino una star internazionale del calibro di Johnny Depp, con il quale abbiamo spesso collaborato negli scorsi anni, come ad esempio nella serie animata ‘Puffins’ e nel film ‘Waiting for the Barbarians’, ha commentato Andrea Iervolino, ceo del Gruppo ILBE, di Tatatu e fondatore dei Tuscany Film Studios. “La città di Torino ha il potenziale per affermarsi quale polo cinematografico a livello globale, e la presenza degli studi a Torino, sede dislocata dei Tuscany Film Studios, costituisce un elemento fortemente attrattivo per le produzioni nazionali e internazionali. I Tuscany Film Studios nascono infatti per portare l’arte di fare cinema in tutta Italia, non solo in Toscana“. Oltre alla regia di Johnny Depp, nel cast sono già stati annunciati Riccardo Scamarcio, che interpreta Modigliani, Al Pacino, nelle vesti di Maurice Gangnat, e Luisa Ranieri, nei panni di Rosalie.

JOHNNY DEPP A TORINO PER MODÌ, IL BIOPIC SU MODIGLIANI: LA STORIA

Film biografico basato su un’opera teatrale di Dennis McIntyre, ambientato durante il soggiorno parigino dell’artista, nel 1916. Sul grande schermo, però, il regista Depp porta solo 48 ore: un’istantanea di vita. Modigliani, desideroso di porre fine alla propria carriera e lasciare la città, è in fuga dalla polizia per le strade della capitale francese, e si scontra con i suoi colleghi bohémien: l’artista francese Maurice Utrillo, il bielorusso Chaim Soutine e la sua musa e amante inglese Beatrice Hastings. È però quando incontra il collezionista d’arte internazionale Gangnat che la sua vita sembra essere sul punto di cambiare.