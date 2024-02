Emma regala biglietti a una mamma con 3 figli in difficoltà economica

Emma dal cuore d’oro. La cantante ha colpito i suoi fan per un gesto di generosità nei confronti di una mamma. Nell’ultimo post di TikTok, la 39enne invita tutti ad acquistare i biglietti per i concerti che la vedranno protagonista dalla stagione estate in poi.

Appuntamenti imperdibili per gli appassionati della cantante, reduce dal Festival di Sanremo dove ha partecipato con “Apnea”. Non tutti, però, possono permettersi il costo dei biglietti. È il caso della mamma fan che nei commenti ha scritto: “Speriamo che ce la farò, sono separata e ho 3 figli, con tutte le spese che ci sono in una casa. È il mio sogno vederti, ti voglio bene”. La risposta di Emma non si è fatta attendere: “Te li regalo io”.