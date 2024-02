“Trapeze” è la nuova canzone del progetto Galapaghost

Fuori “Trapeze”, il nuovo singolo del progetto Galapaghost, l’alter ego musicale del musicista e songwriter di Woodstock Casey Chandler

Fuori il nuovo singolo del progetto Galapaghost, l’alter ego musicale del musicista e songwriter di Woodstock Casey Chandler, attualmente residente nelle valli sopra Torino, un progetto stratificato e complesso che, tra le altre cose, ha composto le musiche per “Il Ragazzo Invisibile” di Gabriele Salvatores e contribuito alla promozione della serie Netflix “Tredici“. Il nuovo brano, dal titolo “Trapeze” è stato scritto quasi tre anni fa, quando Casey viveva ancora in Colorado, (ed è un brano che ci introduce al mondo di “Peach Fuzz“, un nuovo disco in uscita quest’anno): una di quelle canzoni registrate mille volte, lasciata in sospeso e ripresa dopo l’acquisto di una chitarra nuova, una Godin stupenda.

Se non avessi comprato quella chitarra, sono certo che la canzone sarebbe rimasta semplicemente a prender polvere. Essendo un papà a tempo pieno, è più semplice per me registrare tutto a casa. E così ho fatto, ho registrato e mixato tutto da solo qui in Italia, a casa mia, metà nel mio studio e metà nella mia camera da letto.

Il video musicale di “Trapeze“, di prossima uscita, ha invece recentemente vinto tre premi ai Rome Music Video Awards (edizione di gennaio 2024), inclusa la categoria principale “Miglior Video Musicale”. Inoltre, ha ottenuto il premio come “Miglior Video Musicale” all’Indian Independent Film Festival, nella sua edizione di novembre-dicembre 2023, e il premio “Migliori Effetti Visivi” all’ International Music Video Underground Festival per l’edizione di dicembre 2023.

