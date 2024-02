Previsioni meteo 19 febbraio 2024: piogge al Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 19 febbraio 2024: peggioramento del tempo al settentrione con precipitazioni sparse e neve sui rilievi a quote alte

Dopo una lunga fase anticiclonica e clima mite per il periodo, condizioni meteo in parziale evoluzione sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo infatti una maggiore copertura nuvolosa associata a piogge sulle regioni del Nord, mentre al Centro e al Sud il clima risulterà ancora asciutto. Domani avremo un miglioramento al settentrione mentre sulle regioni centrali e del Sud peninsulare saranno possibili precipitazioni a carattere sparso, nevose oltre i 1000 metri di quota sull’Appennino. Temperature in calo e in linea con la media stagionale dopo gli eccessi dei giorni scorsi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 19 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole, deboli fenomeni sui settori alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo salvo isolate pioviggini su Alpi orientali e Nord-Est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole, deboli piogge sul Triveneto. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni, locali piogge su Marche e Lazio. Al pomeriggio tempo instabile con deboli precipitazioni diffuse con neve in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi, più asciutto sulla Toscana. Neve oltre i 1500-1600 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni, locali piogge su Campania e Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo instabile con deboli precipitazioni diffuse specie sui settori Peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi, localmente intensi su Campania e Calabria. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .