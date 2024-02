Luca Rustici torna con “Rupin” feat. Maurizio Innocenti

È in radio il nuovo singolo di Luca Rustici “Rupin” feat. Maurizio Innocenti (L’n’R Productions /Universal Music Italy)

“Il brano nasce un pomeriggio in Sicilia quando Maurizio Innocenti inizia a suonare su un piano Bosendorfer a casa sua e immediatamente – racconta Luca Rustici – mi ha ispirato a suonare una melodia con la chitarra. Ho subito registrato il piano con un IPhone e quando sono tornato in studio a Milano ho fatto una demo del brano. Le dita si muovevano da sole sulla chitarra e come un fluido magico è nato “Rupin”. Sono poi tornato in Sicilia per registrare bene il piano e finalizzare tutto il brano a Milano. Il titolo è un anagramma che si ispira all’origine del brano e a me, spero che qualcuno lo capisca, io, per ora, non lo voglio svelare.”

Qui il video: https://youtu.be/H66UdNgaVfE

“Ho trovato l’ispirazione di questo video – afferma il regista Salvatore Maiorano – attraverso le fantastiche note del brano di Luca Rustici che mi hanno trascinato in un viaggio oltre i confini della realtà, tra alba e tramonto, la sua melodia mi ha teletrasportato in un volo lungo le nostre coste campane.

Luca Rustici, Artista, Produttore, autore, arrangiatore, chitarrista, che nella sua carriera ha venduto più di 10 milioni di dischi, muove i primi passi nel mondo musicale nei primi anni ’80. Nel percorso della sua carriera, da all’ora ai giorni nostri, può vantare la collaborazione con una serie di artisti di fama internazionale: Andrea Bocelli, Zucchero, Mina, Celentano, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Gio Sada, Massimo Di Cataldo, Negramaro, Rino De Maria, Piero Pelù, Gianni Morandi, Alessandro Safina, Francesco Renga, Jose Luis Perales, Aranza, Paulina Rubio, Alejandra Guzman, Lorca, Tisuby e Georgina, Malanga, Duo Dinamico, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Nino Buonocore, James Senese, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Rita, Mietta, Andrea Mingardi, Antonino, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Edoardo Bennato, Nana Vasconcelos, Gianluigi Di Franco, Yaire, Antonio Hidalgo, Ivana Spagna, Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio, Pietra Montecorvino, Roberto Murolo, I Muvrini, Gigi Finizio, Serena Autieri, Marcello Pieri, Audio 2, Articolo 31, Kay Bianco, Cafe’ Latino, Kingstone Club, Jerome Stocks, Clio & Key.

Nel 2004 fonda la L’n’R Productions (Label e Publishing) producendo e portando al successo vari artisti tra cui Ania, vincitrice della 59° edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Giovani. Nel 2010 rilascia l’album “A Flower Into The Power” e nel 2019 inizia la lavorazione del suo nuovo album. Nel luglio 2020 pubblica il primo singolo “‘A Zingara” una cover del brano della Band Osanna di cui suo fratello Danilo è stato il cofondatore. A ottobre 2020 è la volta di “I don’t feel like you” scritto in collaborazione con Philippe Leon e Samantha Dagnino.

Arriva il 2021 quando realizza “Red rain” omaggio a Peter Gabriel con un risultato importante nei negozi digitali e sulle piattaforme streaming. Il suo album ha una serie di featuring con Artisti Napoletani e il ciclo comincia a giugno con i 99 Posse in “Vieneme a truvà” e a settembre dello stesso anno “Change the world” feat. Andrea Sannino e la partecipazione dell’attore Gianni Parisi. Nel febbraio del 2022 arriva l’album “Memory-Vision-Hope” da cui estrae “Mane ‘e rose” feat. Foja e a giugno pubblica “Universe” un EP di 4 brani strumentali. Da febbraio 2023 Inizia a insegnare al conservatorio di Reggio Calabria come Sound Engineer e a dicembre 2023 con il featuring di Maurizio Innocenti pubblica “Rupin” il nuovo inedito.