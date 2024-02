Il brano sanremese “Tuta Gold” di Mahmood è disco d’oro

“Tuta Gold”, il brano portato a Sanremo 2024 da Mahmood sta scalando le classifiche italiane e internazionali e ora è certificato disco d’oro

TUTA GOLD, il brano con cui MAHMOOD ha partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, continua il suo successo ed è oggi certificato DISCO D’ORO.

L’artista farà inoltre tappa al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, con un live previsto per venerdì 25 ottobre 2024. Le prevendite saranno disponibili da questo pomeriggio alle ore 18:00. Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

Questa nuova data va ad aggiungersi al tour nei palazzetti dell’artista – prodotto da Friends & Partners – che in autunno lo vedrà esibirsi al Forum di Milano il 21 (andato sold out in solo 24 ore) e 22 ottobre, al Palazzo dello Sport di Roma il 27 ottobre e al Palapartenope di Napoli il 31 ottobre.

Venerdì 16 febbraio è uscito “NEI LETTI DEGLI ALTRI”, il nuovo album di MAHMOOD, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici (a questo link). Intimo e introspettivo, il disco è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani; il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita, la metafora di una casa in cui potersi rifugiare, un posto sicuro in cui si sa che si può sempre far ritorno. Leggi qui la cartella stampa.

Contenuto in “NEI LETTI DEGLI ALTRI”, “TUTA GOLD” – oggi DISCO D’ORO – sta scalando le classifiche italiane e internazionali: ha infatti conquistato il #1 in FIMI dei singoli più venduti della settimana, il #1 posto della classifica EarOne e il #2 posto della Top Songs Debut Global (9-11 febbraio). Con oltre 37 milioni di stream globali su tutte le piattaforme, la canzone ha superato anche i confini nazionali debuttando nella Top 50 Global, oltre ad essere il #7 testo più cercato al mondo della settimana su Genius. Il videoclip – diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv – è sempre più virale con più di 10 milioni di views e al numero #1 su VEVO.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, MAHMOOD conta oggi 29 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3 miliardi di stream totali all’attivo. Il 2024 sarà per lui un anno anche all’insegna dei live, da aprile 2024 infatti si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l’EUROPEAN TOUR, 17 date – prodotte da Friends & Partners – che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 e 18 maggio, entrambe sold out. Seguirà poi il SUMMER TOUR 2024, che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani. In autunno sarà infine la volta delle date nei palazzetti: due date al Forum di Milano, il 21 (andato sold out in 24 ore) e 22 ottobre, il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli. Per i concerti di Milano nei palazzetti e al Fabrique sono già stati venduti 17 mila biglietti. Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

NUOVE DATE

21 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano SOLD OUT

22 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano

25 ottobre 2024 – Firenze, Nelson Mandela Forum NUOVA DATA

27 ottobre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

31 ottobre 2024 – Napoli, Palapartenope

CALENDARIO “SUMMER TOUR 2024”

in aggiornamento

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

CALENDARIO “EUROPEAN TOUR”

4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK)

8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania) SOLD OUT

15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi) SOLD OUT

16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio)

18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania) SOLD OUT

21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania) SOLD OUT

22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

Prevendite disponibili su www.friendsandpartners.it